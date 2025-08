James Bond 26, lo sceneggiatore Steven Knight anticipa la direzione del film: “Migliore, più forte, più audace”

L’entusiasmo continua a crescere attorno a James Bond 26, il primo film del franchise, dopo l’acquisizione di MGM da parte di Amazon nel 2022. In precedenza, come riportato anche da Cinefilos.it, era stato annunciato che Denis Villeneuve di Dune avrebbe diretto il progetto, che vede David Heyman e Amy Pascal alla produzione. Poche ore fa, abbiamo riferito che Steven Knight scriverà James Bond 26.

Intervenendo a BBC Radio, Steven Knight ha commentato il recente annuncio, esprimendo il suo entusiasmo per il franchise di James Bond. Knight ha detto: “È sempre stato nella mia lista dei desideri”, essendo un grande fan dei film da molti anni. Ha anche condiviso la sua visione per il nuovo film, anticipando la direzione della storia di Bond 26. Ecco la dichiarazione di Knight qui sotto:

È sempre stato nella mia lista dei desideri ed è fantastico essere stato invitato a farlo: non vedo l’ora di iniziare. Spero che, essendo un fan di Bond da così tanti anni, questa passione mi entusiasmi e che sarò in grado di produrre qualcosa di uguale ma diverso, migliore, più forte e più audace.

La ricerca del prossimo attore che interpreti James Bond rimane oggetto di intense voci e dibattiti, con Henry Cavill e Aaron Taylor-Johnson che sarebbero stati presi in considerazione per il ruolo in passato, sebbene nulla sia stato confermato ufficialmente. Alla domanda su chi avrebbe interpretato Bond, Knight ha risposto: “È un’ottima domanda, a cui non posso dare una risposta”.

Steven Knight e Denis Villeneuve fanno squadra per James Bond 26

Con Steven Knight ingaggiato come sceneggiatore e Denis Villeneuve alla regia, Bond 26 si preannuncia come un film entusiasmante. Knight è noto soprattutto per Peaky Blinders, SAS Rogue Heroes e Taboo, dimostrando una spiccata abilità nel creare drammi storici. Di conseguenza, la visione “migliore, più forte, più audace” di Knight potrebbe portare il franchise su una strada storica inesplorata.