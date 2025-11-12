HomeCinema News2025

Adele al debutto cinematografico: farà parte del cast del nuovo film di Tom Ford

Di Chiara Guida

-

Il grande schermo dà il benvenuto a Adele. L’artista vincitrice di un Grammy debutterà come attrice nel nuovo film di Tom Ford Cry to Heaven. Il magnate della moda e regista dirigerà, produrrà e scriverà l’adattamento del romanzo di Anne Rice del 1982. Ambientata nell’Italia del XVIII secolo, la storia segue due uomini, un nobile veneziano e un cantante lirico castrato, le cui vite si intrecciano inaspettatamente.

Adele reciterà nel film insieme a Nicholas Hoult, Aaron Taylor Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper, Daniel Quinn-Toye, Hunter Schaffer, Josephine Thiesen, Thandiwe Newton, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Cassian Bilton, Hauk Hannenmann e Lux Pascal.

Cry to Heaven è attualmente in pre-produzione a Londra e Roma, e le riprese principali dovrebbero iniziare a gennaio. L’uscita del film è prevista per l’autunno del 2026.

Ford, che ha lanciato il suo omonimo marchio di moda dopo essere stato direttore creativo di Gucci e Yves Saint Laurent, ha debuttato alla regia con A Single Man del 2009, candidato all’Oscar, con Colin Firth. Il suo secondo film è stato Animali Notturni del 2016, che ha vinto il Gran Premio della Giuria a Venezia e ha ottenuto una nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista per Michael Shannon.

