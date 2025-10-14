Al Pacino interpreterà nuovamente un boss mafioso in un thriller scritto da Luc Besson

Al Pacino, ricordato per sempre per la sua interpretazione intimidatoria e complessa in Il padrino, interpreterà il ruolo di un altro boss della malavita in un nuovo intrigante thriller d’azione. Al suo fianco reciteranno Kiefer Sutherland ed Ever Anderson, quest’ultima diventata famosa grazie al ruolo della giovane Natasha Romanoff nel film Black Widow della MCU.

Oggi (13 ottobre), Variety ha annunciato che Pacino reciterà nel thriller Father Joe, ambientato nella Manhattan degli anni ’90, scritto e prodotto da Luc Besson (Leon: The Professional). Sutherland interpreterà un uomo di fede che combatte i criminali della città, scontrandosi con il personaggio del boss mafioso interpretato da Pacino. Nel frattempo, una giovane donna (Anderson) sotto la supervisione di Joe viene coinvolta nella mischia.

Barthélémy Grossmann (Arthur: Malediction) dirigerà Father Joe, le cui riprese inizieranno questo mese. Questo fa prevedere che Father Joe uscirà alla fine del prossimo anno, se si vuole competere nella stagione dei premi 2027. Sutherland è anche produttore, insieme alle società LB Production ed EuropaCorp. Sutherland ha dichiarato:

Sono un fan di Luc Besson sin dai tempi di Subway. Come regista e sceneggiatore, ha una capacità unica di intrecciare dramma e azione senza sacrificare nessuno dei due. Sono davvero entusiasta di questa opportunità di lavorare con lui come sceneggiatore di Father Joe e con il regista Barthélémy Grossmann. Non vedo l’ora di iniziare.

Se Father Joe sarà accolto favorevolmente dalla critica, potrebbe lanciare la diciassettenne Anderson, già una stella nascente di grande rilievo, verso nuovi livelli di fama. Dopo la sua breve ma incisiva interpretazione in Black Widow, Anderson ha ottenuto un altro ruolo di alto profilo come uno dei personaggi principali nel film Disney del 2023 Peter Pan & Wendy. Anderson appare anche in Resident Evil: The Final Chapter e Bionic Buzz.

Pacino che interpreta un altro ruolo nel genere poliziesco sarà sempre benvenuto, avendo consolidato la sua eredità in questo campo con Il padrino, Scarface, Heat, The Irishman e altri. Tuttavia, questo nuovo film sembra che si concentrerà maggiormente sul suo rivale; Kiefer Sutherland è stato il protagonista della serie d’azione 24, ma appare anche in film riflessivi come Melancholia.

Il commento di Sutherland sulla “capacità di intrecciare dramma e azione” di Besson offre forse qualche indizio su come sarà Father Joe, senza dubbio emozionante con scene di combattimento avvincenti, ma anche radicato nei suoi personaggi. In particolare, la battaglia tra Pacino e Sutherland potrebbe essere centrale, dato che si scontrano a livello morale e sostengono visioni del mondo molto diverse.

Tuttavia, probabilmente sarà ancora Anderson a emergere come il cuore di questo film in uscita, se il modo in cui il conflitto influisce su un giovane coinvolto diventerà il tema centrale. Con una leggenda come Al Pacino a bordo, la produzione spera probabilmente almeno in qualche riconoscimento ai premi del prossimo anno, che otterrà se questo sarà davvero un thriller poliziesco originale con un messaggio chiaro.