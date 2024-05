Scarface: la storia vera, 10 curiosità, frasi dal film e dove trovarlo in streaming

Il classico di Brian De Palma, il classico dei gangster e della cocaina, Scarface è uno dei film più amati dai cinefili e non solo. L’abbiamo visto e rivisto (ed è sempre come la prima volta), e siamo in attesa di notizie del reboot. Ma cosa è successo dietro le quinte di questo vero e proprio fenomeno? Cosa non sapete sul film?

Scarface di Brian De Palma è basato su una brutale storia vera

Ancora oggi è uno dei film più citati nella storia del cinema moderno. Chiunque abbia mai sentito le battute “Saluta il mio piccolo amico” o “Per una carta verde, lo farò a pezzi per bene”, sa che provengono dal capolavoro del 1983 Scarface, l’epico contributo del regista Brian De Palma al genere gangster. Il film racconta l’ascesa e la caduta di Tony Montana, un rifugiato dell’esodo cubano di Mariel del 1980 che scala i gradini insanguinati della malavita della droga per diventare il “Re della Cocaina” di Miami. Al Pacino, la cui interpretazione folle e scatenata del maniacale Montana gli valse una nomination ai Golden Globe del 1984, fu così convincente che alcuni spettatori credettero che la storia dell’orribile e letale boss del narcotraffico riguardasse una persona reale. E in effetti lo era.

Scarface di Brian De Palma è in realtà un remake

Ciò che sorprende, però, è la scoperta che il Tony Montana di Scarface non è affatto basato sulla vita di un moderno signore del naso. No, Tony Montana è ispirato al famigerato racket, pappone e boss del crimine degli anni ’20 e ’30 Al Capone. Per capire come il temutissimo Capone, che mangiava sigari e indossava la fedora, si sia trasformato in Montana, che sniffava cocaina e brandiva l’M16, è necessario fare un viaggio nel mondo del cinema di un tempo.

Scarface di De Palma è in realtà un remake dell’omonimo film del 1932 diretto da Howard Hawks e Richard Rosson con Paul Muni nel ruolo di Tony Camonte, il giovane di umili origini che scala i ranghi illeciti fino a diventare il più grande despota del contrabbando di Chicago. La sceneggiatura del film, scritta da Ben Hecht, derivava dal romanzo Scarface del 1930 dell’autore di pulp fiction Armitage Trail, che era una storia poco velata dell’ascesa all’infamia di Al Capone. Il soprannome di Capone era “Scarface”, un fatto che Trail (pseudonimo di Maurice Coons) aveva senza dubbio appreso vivendo a Chicago negli anni Venti e frequentando personaggi della malavita associati a Capone durante le ricerche del suo libro.

Nel film del 1932, Tony Camonte diventa il capo di un’associazione di contrabbandieri, che era la principale attività illegale del vero Capone, anche se la prostituzione, il gioco d’azzardo, il traffico di droga, l’estorsione e l’omicidio erano solo un piccolo campione delle sue altre “attività secondarie”. Una sequenza particolarmente memorabile del film è un montaggio di Camonte e dei suoi scagnozzi che compiono un massacro dei suoi nemici in tutta la città, una chiara allusione al Massacro di San Valentino del 1929, un evento violento orchestrato da Capone che eliminò sette dei suoi rivali. Anche se considerata scioccante per l’epoca, la versione di Scarface del 1932, ostacolata dal Codice Hays di Hollywood, era limitata nella sua capacità di rappresentare la vera violenza sinonimo del nome di Capone.

Al Pacino ha visto un’opportunità per un remake

51 anni dopo, Al Pacino assiste a una proiezione del film del 1932. “Sono andato a vedere quel film e dopo ho chiamato (il produttore) Marty Bregman”, ha ricordato Pacino durante una sessione di domande e risposte del 2011 sulla realizzazione del film del 1983. “Ho detto: ‘Penso che potremmo fare questa cosa. Qui c’è un remake‘”. Ma una nuova versione di Scarface avrebbe avuto bisogno di una storia con un taglio contemporaneo, ed è qui che entra in scena lo sceneggiatore Oliver Stone. Nel film originale, Tony Camonte è un poveraccio che viene dalla parte sbagliata della strada e che supera le sue misere circostanze per emergere come uno dei boss mafiosi più importanti del mondo.

Stone ha avuto l’idea di ambientare la versione aggiornata di Scarface sullo sfondo degli eventi reali della flottiglia cubana del 1980 dalle isole Mariel agli Stati Uniti. Si diceva che una parte significativa degli immigrati che arrivavano in quel periodo fossero ladruncoli e altri individui senza legge, e Stone pensò che avrebbe avuto senso che Tony Montana, la nuova versione del protagonista, fosse tra quelli inviati dal dittatore comunista Fidel Castro, dando al film un senso di rilevanza e accessibilità in tempo reale. Ed è così che Al Capone, alias Tony Camonte, alias Tony Montana, è diventato un immigrato cubano.

I personaggi di ‘Scarface’ sono basati sui compagni di Al Capone nella vita reale

Sebbene la versione di Scarface di De Palma sia incentrata sul traffico di droga, la storia di Tony Montana riecheggia quella di Capone, in particolare nel racconto di come Montana rimanga invischiato nel suo universo peccaminoso. Capone, che da giovane era entrato a far parte di una banda di strada all’inizio del 1900, fu preso sotto l’ala di Frankie Yale, un immigrato italiano che presiedeva un cartello criminale dell’epoca della Prima Guerra Mondiale e che si dedicava a una serie di racket, tra cui la prostituzione e l’estorsione. Fu Yale a fare da mentore a Capone e ad aiutarlo a fare carriera nella sottocultura della malavita.

In Scarface, Frankie Vale è Frank Lopez (Robert Loggia), il commerciante d’auto/trafficante di cocaina per il quale Montana commette un omicidio in cambio dello status di straniero legale non residente. Lopez ricompensa Montana con una serie di altri lavori che comportano sparatorie e smembramenti, assicurando così il posto di Montana nell’aberrante impresa commerciale di Lopez. L’amico di Montana durante le sue imprese, Manny Ribera (Steven Bauer), è probabilmente basato sul braccio destro di Capone, Frank Nitti, cugino di primo grado di Capone che servì fedelmente il boss mafioso e che intervenne per mandare avanti le attività criminali dopo che Capone fu imprigionato nel 1932.

Oltre al cugino Frank, Capone mise insieme un gruppo di lacchè per assisterlo e proteggerlo man mano che il suo potere e la sua influenza crescevano. Alcuni dei più noti nella cerchia di Capone erano formidabili teppisti come William White, Murray Humphreys, Marcus Looney, Charles Fischetti e William O’Donnell, che contribuirono a orchestrare alcuni dei più sanguinosi esercizi di influenza e vendetta di Capone. In Scarface, questi scagnozzi sono riuniti in due personaggi principali, Ernie (Arnaldo Santana), l’ex guardia del corpo di Lopez e Nick il Maiale (Michael P. Moran), l’amico di lunga data di Montana che diventa uno dei suoi uomini più duri. Sfortunatamente, sia Lopez che Nick trovano il loro destino alla fine del film, in una rivisitazione a base di droga del massacro di San Valentino di Capone.

I personaggi femminili di ‘Scarface’ sono in gran parte fittizi

Sebbene gli eventi e i personaggi di Scarface di De Palma siano strettamente allineati al mondo di Al Capone, le storie delle donne nella vita di Tony Montana sono in gran parte romanzate e coincidono a malapena con le figure femminili della vita di Capone. In Scarface, Montana ha una sorella, Gina (Mary Elizabeth Mastrantonio), sulla quale è ferocemente protettivo e che inizia una storia d’amore con Manny, il confidente di Montana. Capone proveniva da una famiglia numerosa, composta da sei fratelli e due sorelle, una delle quali morì prima del suo primo compleanno. L’unica sorella sopravvissuta di Capone, Mafalda, non partecipò molto alla vita del fratello, evitando del tutto i suoi intrecci criminali. In Scarface, Gina viene uccisa da un sicario che vuole colpire Montana, cosa che ovviamente non è mai accaduta nella vita di Capone. Poi c’è la fidanzata (e poi moglie) di Montana, Elvira (Michelle Pfeiffer), l’amante dell’ex mentore di Montana, Lopez.

In Scarface, Montana arriva in America da single e sottrae Elvira al suo viscido benefattore, ma nella vita reale Al Capone aveva una moglie, Mae, che sposò all’età di 19 anni, dalla quale ebbe un figlio e con la quale rimase fino alla morte nel 1947. È ampiamente accettato che Capone abbia avuto una serie di relazioni extraconiugali durante il suo matrimonio, ma il fatto che abbia avuto un’unica amante a lungo termine rimane in discussione. Alcuni storici hanno scritto che Capone teneva nascosta una ragazza di 15 anni in un appartamento di Chicago, mentre un’altra storia stravagante riguarda una misteriosa fidanzata francese di nome Vera (da cui la somiglianza con il nome “Elvira” in Scarface), il cui fantasma oggi infesta una casa di Halifax, in Florida. Qualsiasi scappatella Capone possa aver intrapreso con donne diverse dalla moglie, sembra che sia stata discreta e priva dei drammi descritti in Scarface.

La caduta di Tony Montana non ha nulla a che vedere con quella di Al Capone

Un’altra libertà che Scarface si prende è la rappresentazione della caduta definitiva del protagonista. Il film termina con una frenesia di quasi sei minuti di montagne di cocaina bianca, seni nudi, sciamano in stile sandinista e migliaia di proiettili sparati in mezzo a un mare di moquette di velluto rosso e scale a chiocciola, che culmina con il tuffo finale di Montana in una piscina coperta davanti a una sgargiante scultura placcata in oro con la scritta “Il mondo è tuo”. Un bel contrasto con la vera fine della vita di Capone. Nel 1931, Capone fu condannato per il reato poco elegante di evasione fiscale. Dopo essere stato imprigionato ad Alcatraz, fu rilasciato nel 1939 a causa di complicazioni di salute dovute alla sifilide (il che dà credito alla convinzione che Capone avesse molte fidanzate nel corso della sua vita).

L’unico vero parallelo tra la morte di Capone e quella di Montana è che entrambi morirono nelle loro case in Florida: Montana in una vampata di fuoco e Capone per un attacco di cuore nel 1947. Ironia della sorte, la morte di Capone assomiglia di più a quella di un altro mafioso del cinema di finzione, il Don Vito Corleone di Marlon Brando che, ne Il Padrino, soccombe per un arresto cardiaco nel suo giardino. Ma una morte tranquilla non sarebbe stata sufficiente in Scarface, un film ricordato soprattutto per la sua intensa e prolungata violenza.

Forse l’aspetto più interessante di Scarface, sia dell’originale del 1932 che della versione del 1983, è l’incredibile influenza e la forza di resistenza del famigerato Al Capone, un uomo così abominevolmente immerso nell’illegalità e nella corruzione da aver ispirato un romanzo e due film e da essere rimasto nella coscienza pubblica fino ad oggi. Non si può fare a meno di chiedersi cosa avrebbe pensato Capone della sua rappresentazione da parte di Paul Muni nel film originale, così come della sua reincarnazione da parte di Pacino come signore della droga cubano nel remake. Conoscendo i modi crudeli e nefasti di Capone, è probabile che ne sarebbe stato lusingato e divertito.

Scarface: le curiosità

1. Steven Spielberg ha diretto un’inquadratura del film. Brian De Palma e Spielberg sono amici di lunga data, fin dalla metà degli anni Settanta, e hanno l’abitudine di visitare i set dell’altro. Quando si stava girando l’attacco iniziale dei Colombiani alla casa di Tony Montana alla fine del film, Spielberg era nei paraggi, e De Palma decise di lasciargli dirigere l’inquadratura ripresa dal basso nella quale vediamo gli aggressori entrare nella casa.

2. Per poco, Scarface non è stato diretto da Sidney Lumet. Sidney Lumet, il regista di La parola ai giurati e di Quel pomeriggio di un giorno da cani, fu inizialmente coinvolto nel progetto in qualità di regista. Stando a quanto raccontato da Al Pacino a Empire Magazine, Fu Sidney Lumet a pensare di raccontare cosa stesse succedendo allora a Miami, il che ha ispirò Bregman. “Lui e Oliver Stone si misero insieme e produssero una sceneggiatura che aveva molta energia ed era scritta molto bene. Oliver Stone scriveva su cose che avevano a che fare con cose che stavano succedendo nel mondo. Era in contatto con quell’energia, e quella rabbia”. A quanto pare, però, a Lumet la sceneggiatura non piaceva: “Dirò solo che Sidney non capiva la mia sceneggiatura, mentre Bregman voleva proseguire in quella direzione con Al” ha raccontato Oliver Stone.

3. E, per poco, De Palma non ha diretto Flashdance al posto di Scarface. Quando il produttore Martin Bregman offrì a Brian De Palma l’opportunità di dirigere Scarface, questi era impegnato nelle riprese dell’oramai classico Blow Out. Inizialmente, De Palma accettò l’offerta, ma decise poi di rifiutarla, perché era troppo impegnato. Infatti, aveva allora deciso di dirigere Flashdance, sperando che il produttore del film gli desse poi il via per realizzare il suo progetto di un film sull’omicidio di Yablonski. De Palma lavorò per due settimane alla pre-produzione di Flashdance, prima di andarsene. Fu allora che Bregman gli offrì di nuovo Scarface. Il resto è storia.

Scarface è un gangster movie

4. All’epoca di Scarface, Oliver Stone stava combattendo la dipendenza da cocaina. Purtroppo, all’epoca della stesura del film, Oliver Stone aveva a che fare con la cocaina in prima persona: sapeva benissimo cosa la droga possa fare a chi la usa. Per liberarsi della dipendenza, Stone lasciò il proprio Paese, e finì di scrivere il copione lontano dall’accesso alla droga. “Mi trasferii a Parigi e uscii dal mondo della cocaina, perché quello era un altro dei miei problemi” ha raccontato, “Prendevo cocaina, non in modo estremo o al punto di diventare distruttivo, come accade ad alcune persone. Sicuramente, però, stavo diventando mentalmente stantio. Mi sono trasferito lontano da L.A. con mia moglie e mi sono trasferito in Francia per entrare in un altro mondo e vedere le cose diversamente. E ho scritto la sceneggiatura (di Scarœface) interamente, fott***mente sobrio”.

5. La scena della motosega di Scarface è ispirata ad un evento reale. Oliver Stone, per scrivere Scarface, ha passato diversi mesi a Miami in compagnia della polizia locale con lo scopo di fare delle ricerche. E a quanto pare, fu attratto da un caso particolarmente sanguinoso. Nel 1980, un importante giro di contrabbando guidato da Mario Tabraue (il quale diventò la principale fonte di ispirazione per il personaggio di Tony), fece a pezzi un uomo di nome Larry Nash con una motosega, dopo aver scoperto che questi era un informatore per il Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms. Tabaraue fu poi arrestato dal FBI nel 1987 durante la cosiddetta “Operazione Cobra”: all’epoca, il suo giro di contrabbando valeva oltre 75 milioni di dollari.

Al Pacino in Scarface

6. Tutta quella “cocaina” ha causato dei problemi alle vie nasali di Al Pacino. In Scarface, Tony prende tanta cocaina. Tantissima. Anche se, per molto tempo, circolò la voce che la sostanza utilizzata sul set fosse davvero cocaina, si trattava probabilmente di latte in polvere (De Palma, però, non ha mai confermato la cosa in modo ufficiale). Ma non vuol dire che non abbia dato problemi ad Al Pacino. Dopo Scarface, per anni, l’attore ha avuto “delle cose lassù. (…) Non so cosa sia successo al mio naso, ma è cambiato”.

7. E il naso di Al Pacino, in Scarface, non fu l’unica cosa che subì dei danni. Durante le riprese infatti, l’attore è stato accidentalmente ferito da una scheggia di un piatto lanciato da Michelle Pfeiffer. Ma c’è di peggio: durante le prove per la scena finale del film, dopo aver sparato parecchie volte con l’arma di scena, Al Pacino ha accidentalmente afferrato la canna bollente, e la sua mano si è incastrata. Le bruciature erano così gravi che non fu in grado di lavorare per due settimane.

8. La performance di Al Pacino in Scarface è stata ispirata da Maryl Streep. Mentre Tony Montana, il volgare, violento gangster di Scarface non ha molto in comune con l’attrice più amata di Hollywood, Al Pacino l’ha in realtà citata come una delle influenze principali per il ruolo. Ciò che l’ha ispirato è stata la sua interpretazione in La scelta di Sophie: a detta dell’attore, infatti, la sua attenzione ai dettagli nell’interpretazione di un personaggio proveniente da un altro Paese è eccezionale.

Scarface in streaming

9. Non il primo Scarface: il film del 1932. Il film di De Palma, infatti, è un remake piuttosto libero dello Scarface del 1932, che parla anch’esso dell’ascesa e della caduta di un gangster americano. Il produttore del film del 1983, Martin Bregman, vide lo Scarface del 1932 in televisione, e pensò che l’idea potesse essere resa in modo un po’ più moderno. Il film di De Palma, poi, è stato dedicato al regista e allo sceneggiatore del film originale, ovvero Howard Hawks e Ben Hecht.

10. In Scarface, ci sono tantissime parolacce. Secondo il Family Media Guide, che ha il compito di monitorare la volgarità, i contenuti a sfondo sessuale e la violenza nei film, in Scarface la parola f**k compare ben 207 volte, ovvero all’incirca 1.21 volte al minuto. Nel 2014, Martin Scorsese ha battuto il record con The Wolf of Wall Street, nel quale la parola è stata pronunciata ben 506 volte.

Scarface: le frasi famose

Un giorno scoprirai che il problema più grosso non è di portare qui la roba, ma come riuscire a spendere tutti questi soldi! ( Tony Montana )

) Chi ti credi di essere… In cinque anni, non ti sei fatto vivo neanche una volta… Cinque anni… Tutto ad un tratto spunti fuori e ci metti in mano un po’ di soldi e credi di comprare il mio rispetto. T’illudi di potermi comprare con i gioielli? Che ti credi di poter venire a casa mia con i tuoi soldi, con i tuoi vestiti sgargianti e con i tuoi modi da sbruffone e prendermi in giro? […] Sono una che dice quello che pensa, Antonio! Gina io l’ho tirata su come Dio comanda… e non ti permetterò di rovinarmela! Non mi servono i tuoi soldi! Tieniteli, io me la guadagno la vita! ( Madre di Tony Montana )

) Io credo che noi andremo molto d’accordo, continueremo a fare affari per parecchio tempo. Ricordati soltanto, e te lo dico una volta sola, non mi fregare, Tony. Non provare mai a fregarmi. ( Sosa )

) Ordine? Tu dai a me un ordine? Amigo, l’unica cosa a questo mondo che conta davvero sono le palle, tu ce l’hai le palle? Eh? ( Tony )

) Lo sai che significa capitalismo? Fregare la gente. ( Tony Montana )

) Lo sai cosa sei diventato, Tony? Sei diventato un profugo cubano, milionario che non sa dire altro che ha un sacco di soldi e che tutti lo fregano. ( Elvira )

) Ma vaffanculo, Manny!! Chi ha costruito tutto questo? Tony, ecco chi! E di chi mi fido? Di me! Di chi cazzo ti puoi fidare? Di nessuno, ecco di chi. Andate tutti al diavolo, io non ho bisogno di nessuno, non mi serve lui, non mi serve lei. Che vadano a fanculo, non ho bisogno di nessuno. ( Tony Montana )

) È tutto qui? Si riduce tutto a questo, Manny? Mangiare, bere, scopare, fumare, sniffare. E dopo? Dimmelo. E dopo? Arrivi a cinquant’anni e ti ritrovi una pancia come un barile. Ti vengono due zizze come una balia, ma con i peli di sopra. Ti ritrovi un fegato mezzo disintegrato a forza di mangiare questa roba di merda e diventi come queste mummie del cazzo che stanno qua dentro. E si riduce a tutto questo? È per questo che ho lavorato? Dimmelo. Che stronzo! ( Tony Montana )

) Che avete da guardare? Siete solo una manica di coglioni. Sapete perché? Perché non avete il fegato per stare dove vorreste stare. Voi avete bisogno di gente come me. Vi serve la gente come me, così potete puntare il vostro dito del cazzo e dire: «Quello è un uomo cattivo». Be’? E dopo come vi sentite, buoni? Voi non siete buoni. Sapete solo nascondervi, solo dire bugie. Io non ho questo problema. Io dico sempre la verità, anche quando dico le bugie. Coraggio, augurate la buona notte al cattivo, coraggio. È l’ultima volta che lo vedete un cattivo come me, ve lo dico io. Forza, fate passare l’uomo cattivo. Attenti sta arrivando il cattivo! Meglio che vi fate da parte! ( Tony Montana )

) Salutatemi il mio amico Sosa! – Say ‘hello’ to my little friend! (Tony Montana)

