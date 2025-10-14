Taylor Swift annuncia una nuova versione del film The Eras Tour in arrivo su Disney+

Taylor Swift ha annunciato ufficialmente una nuova versione del suo film, The Eras Tour, che sarà trasmesso in streaming su Disney+ a partire dal 12 dicembre.

Swift ha dato la notizia durante la sua apparizione al programma Good Morning America il 13 ottobre. La cantante 35enne ha rivelato che offrirà ai fan l’accesso al dietro le quinte del tour Eras, che non avrebbero potuto vedere nel suo primo film-concerto del tour mondiale.

In un post sui suoi social media, Swift ha condiviso il trailer ufficiale, che mostra ciò che i fan possono aspettarsi dalla prossima uscita e ha dichiarato: “Era la fine di un’era, e lo sapevamo”. Ha poi aggiunto:

Volevamo ricordare ogni momento che ha portato al culmine del capitolo più importante e intenso della nostra vita, quindi abbiamo permesso ai registi di immortalare questo tour e tutte le storie che lo hanno intessuto man mano che volgeva al termine. E di filmare l’intero spettacolo finale.

The Eras Tour. Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era, una docuserie-evento composta da 6 episodi che racconta, da dietro le quinte, lo sviluppo, l’impatto e i meccanismi interni alla base del fenomeno The Eras Tour, e Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, il film concerto integrale che presenta per la prima volta “THE TORTURED POETS DEPARTMENT”, saranno disponibili in streaming dal 12 dicembre solo su Disney+.

Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show arriverà su Disney+ a dicembre con le riprese della sua ultima esibizione a Vancouver l’8 dicembre 2023. Il tour biennale ha incassato 2 miliardi di dollari in tutto il mondo e Swift si è esibita per oltre 10 milioni di fan in 149 spettacoli in cinque continenti. La cantante ha anche dato impulso alle comunità locali, tra cui un aumento di 300 milioni di dollari all’economia di Londra, grazie alle otto esibizioni di Swift al Wembley Stadium.

L’annuncio segue il suo ultimo film, Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, che ha superato i principali film di Hollywood al momento della sua uscita. Il film ha incassato oltre 50 milioni di dollari durante la sua limitata distribuzione nelle sale. The Official Release Party of a Showgirl presentava filmati dietro le quinte e video musicali per accompagnare il suo nuovo album, The Life of a Showgirl.

The Eras Tour: The Final Show uscirà insieme a una docu-serie in sei parti che mostra il suo periodo durante l’Eras Tour, che sarà disponibile in streaming anche su Disney+ a partire dal 12 dicembre.

Il primo film di Swift, Taylor Swift: The Eras Tour, ha battuto diversi record quando è uscito nel 2023. In particolare, è diventato il film-concerto di maggior incasso di tutti i tempi con oltre 261 milioni di dollari. Il nuovo film includerà anche la creazione del suo album The Tortured Poets Department, che non era ancora uscito al momento dell’uscita del primo film, ma era in fase di realizzazione mentre lei era in tour.

The Eras Tour: The Final Show è diretto da Glenn Weiss e prodotto dalla società di produzione dell’artista, la Taylor Swift Productions.