Alejandro G. Iñárritu anticipa che Tom Cruise “sorprenderà il mondo” nel loro film insieme

Tom Cruise è specializzato nel entusiasmare il pubblico con acrobazie folli nei film d’azione, ma il suo prossimo progetto delizierà e forse sconvolgerà i fan con un tipo di follia completamente diverso, stando a quanto affermato dal regista Alejandro González Iñárritu. Il due volte premio Oscar, alla guida del progetto, ha infatti promesso in una recente intervista a IndieWire che la performance di Cruise nel loro prossimo film commedia dark senza titolo “sorprenderà il mondo”, aggiungendo: “La gente vedrà qualcosa di nuovo”.

Il regista premio Oscar per Birdman e Revenant ha anche parlato in termini entusiastici del suo rapporto di lavoro con Cruise: “I suoi modi, la sua comprensione, la sua passione, la sua integrità e il modo in cui si prepara. Ama il processo. Il cinema è la sua vita da 40 anni. Non ho mai visto nessuno così devoto. Sono stato felice di condividere con lui quella passione. E allo stesso tempo, abbiamo costruito un incredibile rapporto di fiducia reciproca”.

Iñárritu ha poi parlato del divertimento che ha avuto con Tom Cruise e il resto del cast sul set del film. “Ci siamo divertiti un mondo. È stata una sfida, ma è stata una commedia folle. E abbiamo riso molto”. Le precedenti dichiarazioni di Iñárritu sul suo film ancora senza titolo del 2026 chiariscono che questa volta non ci saranno acrobazie alla Mission: Impossible per Cruise, anche se ci sarà comunque una certa dose di follia:

“Quello che posso dirvi è che si tratta di una commedia folle di proporzioni catastrofiche. È pazzesca. Mi fa ridere ogni giorno. La versatilità che ho scoperto lavorando con Tom è senza precedenti per me come regista”, ha dichiarato Iñárritu parlando con Deadline. Lo stesso Cruise ha definito la collaborazione con Iñárritu, due volte vincitore dell’Oscar, un’“esperienza straordinaria”.

Il cast del film include Sandra Hüller, protagonista di Anatomia di una caduta, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde, Riz Ahmed, Jesse Plemons ed Emma D’Arcy di House of the Dragon. Le riprese della commedia di Iñárritu e Cruise si sono concluse a maggio dopo sei mesi e il regista ha dichiarato che il film sarà in post-produzione fino a marzo. L’uscita del film è prevista per il 2 ottobre 2026.