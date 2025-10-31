Alexandra Daddario commenta il suo fantacasting di Wonder Woman

I DC Studios hanno il loro Superman, ma con Batman e Wonder Woman ancora in attesa di un cast, la Trinità è incompleta. La sceneggiatrice di Supergirl, Ana Nogueira, è stata scelta per scrivere il prossimo film di Diana Prince, ma al momento è troppo presto per dire chi la interpreterà.

Ci sono molti suggerimenti da parte dei fan, ma che dire della star di True Detective, Alexandra Daddario? Il suo nome è da tempo associato all’Amazzone, e l’attrice ha espresso il suo parere sulla possibilità di interpretare Wonder Woman durante un’intervista con Screen Rant.

Alla domanda se avesse visto la fan art che la assegnava per il ruolo di Wonder Woman (e Catwoman) del DCU, la Daddario ha risposto: “A dire il vero, non ho visto nessuna di quelle [fan art]. Sono lusingata di sapere che sta succedendo, ma non l’ho vista.” “Ma certo, lavorare con James Gunn sarebbe fantastico in qualsiasi ambito”, ha aggiunto, “ma non sapevo che stesse succedendo.”

Purtroppo, a 39 anni, Alexandra Daddario probabilmente non è ciò che i DC Studios stanno cercando per la sua Wonder Woman. Tuttavia, con personaggi come Hal Jordan e Guy Gardner che tendono ad essere più adulti di Superman, non è un’ipotesi impossibile.