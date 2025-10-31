The Witcher – Stagione 5: conferma, cast e tutto quello che sappiamo

La serie The Witcher di Netflix è tornata con la sua quarta stagione, che segna un capitolo completamente nuovo per lo show. Netflix ospita molte grandi serie TV fantasy, e una delle più popolari è The Witcher. Basata sulla serie di libri omonima di Andrzej Sapkowski, The Witcher ha debuttato su Netflix nel 2019, con Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia, il witcher del titolo.

La quarta stagione di The Witcher è la prima senza Henry Cavill nei panni di Geralt e vede il debutto di Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt. La quarta stagione si svolge dopo il colpo di stato di Thanedd, con Geralt, Jaskier e Milva che partono per salvare Ciri, mentre Yennefer fa lo stesso radunando tutte le streghe sopravvissute per opporsi a Vilgefortz.

Nel frattempo, Ciri entra a far parte dei Rats, un gruppo di ladri spietati, nascondendo la sua identità e assumendo il nome di Falka. Ci sono ancora molte storie da raccontare in The Witcher, e la quarta stagione lascia la porta aperta per un’altra stagione.

La quinta stagione di The Witcher è confermata (ed è l’ultima della serie)

Con tante storie da raccontare tratte dai libri di Sapkowski, The Witcher non avrebbe mai potuto essere una serie breve. Quando è stata annunciata la partenza di Henry Cavill, insieme al casting di Hemsworth, il futuro di The Witcher è diventato incerto e molti si sono chiesti se la serie potesse continuare oltre la quarta stagione senza il suo protagonista originale.

Tuttavia, e fortunatamente per i fan della serie, il futuro di The Witcher è stato assicurato prima dell’uscita della quarta stagione. Nell’aprile 2024, mentre la quarta stagione era ancora in produzione, Netflix ha annunciato che The Witcher era stato rinnovato per una quinta e ultima stagione, le cui riprese sono iniziate nella primavera del 2025.

Quando uscirà la quinta stagione di The Witcher?

L’annuncio del rinnovo di The Witcher non includeva una potenziale data di uscita. Tuttavia, è possibile dedurre una data possibile guardando le date delle riprese delle stagioni precedenti e confrontandole con le date di uscita.

Le riprese della quinta stagione di The Witcher sono iniziate nel marzo 2025 e, sebbene non sia stato confermato, sono sicuramente terminate ormai. Il tempo che intercorre tra la fine delle riprese di una stagione di The Witcher e la sua data di uscita è variabile, ma dato che la quinta stagione sarà molto importante per la serie, probabilmente arriverà alla fine dell’estate 2026/inizio autunno 2026.

Cast confermato della quinta stagione di The Witcher

Al momento della stesura di questo articolo, non c’è un cast confermato per la quinta stagione di The Witcher, ma le foto dal set e la quarta stagione danno un’idea di chi tornerà per la stagione finale. Naturalmente, Liam Hemsworth tornerà ancora una volta nei panni di Geralt di Rivia, insieme ad Anya Chalotra nei panni di Yennefer di Vengerberg e Freya Allan nei panni di Ciri.

Tornerà anche Jaskier di Joey Batey, insieme a Cahir (Eamon Farren), Regis (Laurence Fishburne), Milva (Meng’er Zhang), Vilgefortz (Mahesh Jadu), Skellen (James Purefoy), Leo Bonhart (Sharlto Copley) e la Fiamma Bianca/Emhyr var Emries (Bart Edwards). Potrebbero tornare anche le streghe sopravvissute e altri personaggi minori della quarta stagione.

Considerando le storie che la quinta stagione di The Witcher potrebbe raccontare (ne parleremo tra poco) per dare una conclusione adeguata ai personaggi principali, ci saranno nuovi personaggi che si uniranno alla stagione finale, anche se resta da vedere chi saranno esattamente e chi li interpreterà.

Di cosa parlerà la quinta stagione di The Witcher?

Come accennato in precedenza, con così tanti libri, racconti e un universo così ricco, The Witcher non poteva essere una serie breve. La serie di libri The Witcher di Sapkowski è composta da un totale di nove libri, di cui due sono raccolte di racconti (L’ultimo desiderio e La spada del destino), cinque libri che fanno parte della saga di The Witcher e due romanzi prequel (La stagione delle tempeste e Il crocevia dei corvi).

La prima stagione di The Witcher ha adattato le storie tratte da L’ultimo desiderio e La spada del destino, modificando però la struttura narrativa (e confondendo così gli spettatori). La seconda stagione si è ispirata a Il sangue degli elfi, ma è stata pesantemente criticata per aver preso troppe libertà creative, in particolare con Yennefer.

La terza stagione di The Witcher era un adattamento di Time of Contempt, anche se con un paio di modifiche, mentre la quarta stagione prende molte parti della sua storia dal romanzo Baptism of Fire. La quinta stagione, quindi, ha davanti a sé una sfida enorme, poiché ci sono ancora due romanzi da coprire che portano al finale di Geralt, Yennefer e Ciri: The Tower of the Swallow e The Lady of the Lake.

La quinta stagione di The Witcher dovrebbe coprire le parti più importanti di questi libri, principalmente la battaglia al castello di Stygga, la riunione di Geralt, Ciri e Yennefer e un viaggio fondamentale nella storia di Ciri. Dato che ha molto materiale da coprire, non sarebbe sorprendente se The Witcher decidesse di dividere la sua stagione finale in modo da poter coprire più contenuti.

Al momento della stesura di questo articolo, ciò che è certo è che la quinta stagione di The Witcher è in lavorazione e sarà l’ultima stagione della serie, che vedrà il ritorno del cast principale (e, si spera, non ci saranno più ricast) e che ci sono due romanzi con eventi chiave da coprire per dare a Geralt, Yennefer e Ciri il finale più completo possibile.