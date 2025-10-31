Disney: tutti i canali saranno rimossi da YouTube TV dopo il fallimento delle trattative

Tutti i canali di proprietà della Disney saranno rimossi da YouTube TV alle 12:00 AM ET del 31 ottobre e alle 9:00 PM ET del 30 ottobre, dopo che i giganti del settore non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Le due parti non sono riuscite a raggiungere un accordo prima della scadenza concordata. Di conseguenza, Disney ritirerà tutti i suoi canali, tra cui ABC, ESPN, Disney Channel, Freeform e altri da YouTube TV. Con la rimozione di canali così importanti dal servizio di streaming, gli abbonati dovranno ora trovare delle alternative per guardare i loro programmi preferiti e le partite sportive proprio nel bel mezzo della stagione calcistica universitaria e professionistica.

Un portavoce della Disney ha espresso il disappunto dello studio riguardo alla situazione. Ha affermato che YouTube TV non era disposta a pagare un prezzo equo per i suoi contenuti, quindi non hanno avuto altra scelta che rimuovere tutti i loro canali dal servizio di streaming. “Purtroppo, YouTube TV di Google ha scelto di negare ai propri abbonati i contenuti che apprezzano di più, rifiutandosi di pagare tariffe eque per i nostri canali, tra cui ESPN e ABC.”

Disney ha assicurato agli abbonati a YouTube TV di essere altrettanto frustrata dalla situazione e di essere ancora disposta a trovare un accordo con la piattaforma. Tuttavia, per il momento, gli spettatori non potranno guardare alcuni dei più importanti eventi sportivi in programma nel prossimo fine settimana.

Disney ha anche criticato le strategie di marketing di Google. L’azienda ha accusato Google di cercare di approfittare dei propri partner e di aggirare gli standard tradizionali del settore.

Senza un nuovo accordo, i loro abbonati non avranno accesso alla nostra programmazione, che include il miglior palinsesto di eventi sportivi in diretta, con la NFL, la NBA e il football universitario, con 13 delle 25 migliori squadre universitarie che giocheranno questo fine settimana. Con una capitalizzazione di mercato di 3 trilioni di dollari, Google sta usando la sua posizione dominante per eliminare la concorrenza e minare i termini standard del settore che abbiamo negoziato con successo con tutti gli altri distributori. Siamo consapevoli di quanto ciò sia frustrante per gli abbonati a YouTube TV e rimaniamo impegnati a lavorare per trovare una soluzione il più rapidamente possibile.

YouTube TV ovviamente non era d’accordo con queste osservazioni. Un rappresentante ha rilasciato una dichiarazione in cui esponeva la propria posizione e condannava Disney per aver utilizzato le minacce di blackout come tattica negoziale. Ha affermato che i propri abbonati ne risentiranno perché Disney chiede troppo denaro.

La scorsa settimana Disney ha utilizzato la minaccia di un blackout su YouTube TV come tattica negoziale per imporre condizioni che avrebbero comportato un aumento dei prezzi per i nostri clienti. Ora stanno mettendo in atto quella minaccia, sospendendo i loro contenuti su YouTube TV. Questa decisione danneggia direttamente i nostri abbonati, mentre avvantaggia i loro prodotti di TV in diretta, tra cui Hulu + Live TV e Fubo.

YouTube TV ha promesso che avrebbe offerto ai propri clienti un credito una tantum di 20 dollari se il blackout di Disney fosse durato “per un periodo di tempo prolungato”.

Al momento della pubblicazione di questo articolo, non è stata raggiunta alcuna risoluzione tra Disney e YouTube TV. Sono stati ritirati i seguenti canali: ABC, ESPN, ESPN2, ESPNU, ESPNews, Freeform, FX, FXX, FXM, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, SEC Network, Nat Geo, Nat Geo Wild, ABC News Live, ACC Network, Localish; sul piano spagnolo, ESPN Deportes, Baby TV Español e Nat Geo Mundo.