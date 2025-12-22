Amanda Seyfried rivela le sue speranze per Mamma mia 3

La star di Mamma Mia!, Amanda Seyfried, dice di sapere già cosa riserva il futuro al suo personaggio, Sophie, se la serie dovesse arrivare a un terzo film. In un’intervista esclusiva con People, l’attrice ha infatti condiviso le sue riflessioni su cosa potrebbe fare Sophie se mai ci fosse un terzo capitolo della commedia romantica. Seyfried crede che il suo personaggio diventerebbe mamma, aggiungendo che la sua esperienza personale come madre le ha fatto vedere Sophie sotto una nuova luce.

Seyfried ha poi detto che le piace interpretare le mamme sullo schermo e che sarebbe entusiasta di scoprire come sarebbe Sophie con dei figli in Mamma Mia 3. Ha anche spiegato che le piacerebbe che il percorso del suo personaggio come genitore rispecchiasse quello della mamma di Sophie, Donna (Meryl Streep). “Adoro interpretare una mamma e mi piacerebbe approfondire le curiosità della maternità e dell’educazione dei figli su un’isola greca, proprio come ha fatto Donna con Sophie“, sono le parole dell’attrice.

Seyfried ha continuato dicendo che esplorare la vita di Sophie come madre potrebbe aggiungere un nuovo livello sia alla storia che al personaggio. Ha tuttavia ammesso di non sapere quale sarà la trama esatta del terzo film. Nonostante ciò si è detta sicura che se Mamma Mia 3 verrà realizzato, ci saranno molta musica e balli. “Penso che sarebbe davvero interessante. Non ho idea di come si svilupperà la trama, ma so che ci saranno molte canzoni e balli”.

Mentre Seyfried sembra incerta sul futuro della serie, la produttrice dei film, Judy Craymer, ha confermato tempo fa che ci sarà un Mamma Mia 3. Ha anche detto che la sceneggiatura è stata scritta e che il film verrà realizzato. Craymer ha però aggiunto che il film è attualmente in fase di sviluppo e che stanno discutendo la possibilità di aggiungere Sabrina Carpenter al cast stellare.

Anche se la trama e altri dettagli rimangono così avvolti nel mistero che la stessa protagonista sembra essere ancora all’oscuro, la produttrice è assolutamente certa che Mamma Mia 3 sarà girato e distribuito nel prossimo futuro. “Beh, sappiamo cosa vogliamo fare con il film, e lo faremo”, ha spiegato. Non resta a questo punto che attendere maggiori dettagli e scoprire se il desiderio di Amanda Seyfried si concretizzerà.

LEGGI ANCHE: Mamma Mia! 3: Meryl Streep ha un’idea su come far tornare in scena il proprio personaggio