Avengers: Doomsday, Simu Liu conferma un nuovo look per Shang-Chi

Aspettatevi di vedere uno degli eroi confermati nel Marvel Cinematic Universe debuttare con un nuovo look in Avengers: Doomsday. Il 2026, come ormai noto, segnerà il penultimo anno della Saga del Multiverso, poiché sono rimasti solo pochi progetti nella Fase 6, inclusi i prossimi due film degli Avengers. Tra i protagonisti del primo di questi due vi è l’attore Simu Liu, che è stato recentemente protagonista di una nuova intervista all’Empire State Building, dove ha parlato del suo ritorno nell’MCU per Avengers: Doomsday.

La star di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha finito per confermare che il suo eroe avrà un nuovo look, affermando che “È una sensazione incredibile, in realtà era un costume completamente nuovo. Quindi è un costume completamente diverso che mi sta in modo molto diverso”. Ha poi spiegato: “Sono arrivato sul set e ho pensato: ‘Oh sì, so come fare’, poi ho visto il costume e i vari pezzi e ho pensato: ‘Oh, non è affatto lo stesso’”.

Liu ha però anche elogiato l’intero team di produzione: “Ma questo dimostra solo che le cose cambiano, ed è davvero speciale potersi guardare allo specchio e indossare qualcosa del genere”, ha aggiunto. Liu ha concluso dicendo: “È una sensazione incredibile, e sarà un’esperienza incredibile quando uscirà nelle sale”.

Liu ha fatto il suo debutto nella timeline dell’MCU nel 2021 con Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ma da allora non è più apparso in altri progetti live-action per la Marvel Studios. Tuttavia, dato che è stato rivelato che riprenderà il ruolo nella fase 6, Shang-Chi incrocerà finalmente il cammino di numerosi personaggi del franchise.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).