Apple conclude un accordo milionario per l’adattamento cinematografico di un romanzo di fantascienza che non è ancora stato pubblicato

Apple Original Films ha confermato un accordo a sei cifre per l’adattamento cinematografico di un romanzo di fantascienza che non è ancora stato pubblicato. Negli ultimi anni, le produzioni cinematografiche di Apple hanno incluso una serie di film di alto profilo. Tra questi figurano Napoleon di Ridley Scott nel 2023 e la co-distribuzione del film acclamato dalla critica F1 all’inizio di quest’anno.

Ora, Deadline riporta che Apple Original Films ha acquisito il manoscritto di Fallen Astronaut di J S Mayank e David Carlyle, un romanzo di fantascienza che non è ancora stato pubblicato. Apple ha concluso un accordo a sei cifre per il libro, con l’adattamento prodotto da Scott Glassgold della 1201 Films. Gli autori Mayank e Carlyle saranno anche produttori esecutivi.

Sebbene i dettagli esatti del libro non siano ancora stati rivelati, il rapporto lo descrive come “un concetto tecnologicamente avanzato”, con particolare attenzione alla realtà virtuale. Considerando l’ingresso di Apple nel mercato della realtà virtuale con il suo esclusivo Apple Vision Pro, è logico che il marchio voglia produrre un film associato a questo concetto.

Sebbene Apple non abbia rilasciato alcuna dichiarazione in merito all’accordo al momento della stesura di questo articolo, gli autori del libro hanno già dato prova di sé in altri ambiti creativi. Mayank è noto soprattutto per aver venduto pilot televisivi a varie reti, tra cui la serie drammatica Peculiar. Ha anche collaborato con Netflix scrivendo The Fame Game e sta co-scrivendo un adattamento cinematografico di Man’s Search for Meaning di Viktor Frankl.

Carlyle sta attualmente lavorando a The Conundrum, un lungometraggio di cui è sceneggiatore. The Fallen Astronaut non è l’unico lavoro che ha realizzato con Mayank: i due hanno collaborato alla miniserie America 2.0 e hanno scritto insieme il cortometraggio horror thriller del 2024 Surveillance, con Rahul Rai. I precedenti lavori della coppia dimostrano perché collaborare con Apple sia il passo logico successivo.

Apple non è nuova alla fantascienza, essendo questo genere un elemento centrale della programmazione di Apple TV+. Tra questi figurano la pluripremiata Severance e la acclamata dalla critica Pluribus, guidata dal creatore di Breaking Bad, Vince Gilligan. Data la loro profonda conoscenza del genere, è logico che The Fallen Astronaut entri a far parte della loro prossima programmazione.

Poiché il libro non è ancora stato pubblicato e i dettagli della pubblicazione non sono stati ancora resi noti, non è chiaro se The Fallen Astronaut sarà sugli scaffali prima o dopo l’uscita del film. Ma dato che Apple ha appena acquisito il film, tutto può succedere nel lungo periodo. Per ora, la storia di fantascienza è una delle tante che si aggiungono alla lista dei progetti futuri.