HomeSerie TvNews

Stranger Things: la stagione 3 avrebbe dovuto uccidere un personaggio amatissimo dai fan

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Stranger Things. - Stagione 5 Premiere - Cortesia di Netflix

I creatori di Stranger Things, i fratelli Duffer, hanno rivelato i loro piani per uccidere un paio di personaggi amati dai fan nelle prime stagioni. In un’intervista con Entertainment Weekly, Matt e Ross Duffer hanno parlato dell’ultima stagione di Stranger Things, che inizierà a fine novembre, e delle loro trame passate, che alla fine sono state cancellate. Matt ha parlato del piano iniziale di uccidere un personaggio principale e ha dichiarato:

“Hopper alla fine della terza stagione. Credo che la morte lo abbia sfiorato. C’era una versione in cui moriva alla fine della terza stagione. È passato un po’ di tempo da quando ne abbiamo parlato, ma credo che sia stato lui quello che è andato più vicino alla morte.”

Alla fine della terza stagione, Jim Hopper (interpretato da David Harbour) sembra essere stato ucciso in una gigantesca esplosione nello Starcourt Mall, in un laboratorio russo nascosto. Tuttavia, i fan sono rimasti scioccati nel vedere Hopper vivo all’inizio della quarta stagione e tenuto prigioniero in un campo russo.

David Harbour film

Ross ha commentato la decisione di mantenere in vita Hopper e ha affermato che “sarebbe stato molto facile ucciderlo”, commenta Ross, “ma Hopper doveva ancora crescere. Non avevamo ancora finito la sua storia. Per noi è importante riuscire a finire le storie che vogliamo finire e non limitarci a uccidere le persone solo per scioccare.”

Un altro personaggio principale che i fratelli Duffer hanno preso in considerazione di uccidere è stato l’amato dai fan Steve “The Hair” Harrington (interpretato da Joe Keery), e ha detto che è stato “vicino” per il personaggio, dato che è stato quasi ucciso nella prima stagione. A Keery va il merito di aver fatto innamorare praticamente tutti del suo personaggio, compresi i fratelli Duffer che infatti spiegano che “se non ci fosse piaciuto Joe Keery, Steve se ne sarebbe andato.”

Matt e Ross hanno dichiarato che “parlano sempre” di uccidere i personaggi principali con gli sceneggiatori. Ma hanno dichiarato: “Ciò che spesso ci frena è dover parlare delle ripercussioni. Questa è una pura ipotesi: uccidi Mike. Rende la serie piuttosto deprimente e cupa, e finisce per essere tutto incentrato su questo. Anche questi personaggi secondari come Eddie [Joseph Quinn], Bob [Sean Astin] o Barb [Shannon Purser], ovviamente, hanno ripercussioni davvero durature sui nostri personaggi.”

L’ultima stagione di Stranger Things inizierà con l’uscita del Volume 1 su Netflix il 26 novembre, seguita dal Volume 2 il 25 dicembre, e l’episodio finale debutterà il 31 dicembre sulla piattaforma di streaming, ma anche in alcuni cinema selezionati.

Articolo precedente
Super Mario Galaxy svela il nuovo look di Yoshi e anticipa altri due amati personaggi nel sequel
Articolo successivo
Apple conclude un accordo milionario per l’adattamento cinematografico di un romanzo di fantascienza che non è ancora stato pubblicato
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved