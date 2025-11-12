HomeCinema News2025

Mattel: Phil Johnston svela la prossima grande avventura per famiglie in cantiere

mattel logo

Mattel ha vissuto un vero e proprio fenomeno culturale attraverso il cinema nel 2023 con l’uscita di Barbie di Greta Gerwig, e da allora si è parlato molto di quale sarà la prossima grande avventura cinematografica dell’azienda produttrice di giocattoli. Mattel Studios, Sony Pictures ed Escape Artists hanno ora confermato che è in arrivo un film live-action su View-Master.

Il film della Mattel, ispirato al suo famoso giocattolo stereoscopico, sarà scritto dal regista candidato all’Oscar Phil Johnston (Wreck-It-Ralph, Zootopia). Questa notizia arriva mentre il film Masters of the Universe di Mattel ed Escape Artists è previsto per il 5 giugno 2026, con Nicholas Galitzine nel ruolo di He-Man, Camila Mendes in quello di Teela e Idris Elba in quello di Duncan/Man-At-Arms.

La trama che ruoterà attorno al View-Master è ancora segreta, ma lo studio afferma che “il film sarà un’avventura per tutta la famiglia”. Tom McNulty e Arturo Thur de Koós supervisioneranno View-Master per Mattel Studios, con Barbie‘s Robbie Brenner come produttore per Mattel, insieme a Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch e Tony Shaw come produttori per Escape Artists.

Johnston ha dichiarato: “Il View-Master era uno dei miei giocattoli preferiti quando ero bambino (e lo è ancora), perché mi dava la possibilità di esplorare mondi lontani senza mai uscire dalla mia stanza. […] Voglio portare sul grande schermo la meraviglia che provavo da bambino negli anni ’80, e lavorare con Mattel, Sony ed Escape Artists mi sta dando la possibilità di farlo.

Qualunque dubbio possa avere il pubblico su un film dedicato a View-Master, Mattel ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare nel mondo del cinema. Barbie ha incassato 1,45 miliardi di dollari in tutto il mondo ed è stato nominato per otto Oscar. L’unico errore che lo studio potrebbe commettere è quello di non trovare uno sceneggiatore in grado di creare una storia significativa attorno a questo giocattolo, e l’esperienza di Johnston suggerisce che lui sia una scelta azzeccata.

Nel frattempo, Mattel sta anche sviluppando un film live-action Polly Pocket in collaborazione con Hello Sunshine di Reese Witherspoon, e Brenner è di nuovo il produttore. Con Lily Collins nel cast, questo film è più ovviamente il successore di Barbie, ma un quadro più chiaro del film View-Master emergerà una volta confermati il regista e il cast.

Tra i diversi film in uscita che sperano di sostituire Barbie, View-Master è in qualche modo inaspettato. Ma come tutti questi progetti, il film dovrà affrontare una dura battaglia per dimostrare di essere all’altezza degli standard elevati che lo studio si è prefissato. View-Master non ha ancora una data di uscita, ma potremmo vederlo nei prossimi due anni.

ALTRE STORIE

