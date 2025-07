Avatar: Fuoco e Cenere, la descrizione del trailer anticipa la famiglia di Jake Sully alle prese con nuovi nemici Na’vi

Il primo trailer di Avatar: Fuoco e Cenere (Avatar: Fire and Ash) è stato proiettato dalla Disney in anteprima online e possiamo condividere una descrizione completa di ciò che è stato visto nel filmato. Sono passati quasi due anni dall’ultima volta che il pubblico ha visitato Pandora con Avatar: La via dell’acqua, ma tutto cambierà con il terzo capitolo della saga fantascientifica di James Cameron, in uscita nelle sale a dicembre.

L’attesa per il prossimo capitolo è alta, così come l’arrivo del primo trailer di Avatar 3. La Disney ha già condiviso alcune immagini al Cinema Con all’inizio di quest’anno, ma nulla è stato ancora ufficialmente rilasciato al pubblico. Lo studio ha condiviso solo alcune immagini di Neytiri e Spider, oltre al concept art dei nuovi personaggi Na’vi per promuovere il film.

Screen Rant ha partecipato all’evento di lancio del trailer di Avatar: Fire and Ash organizzato dalla Walt Disney Studios e dalla 20th Century Studios lunedì 21 luglio, dove sono state presentate le prime immagini del sequel di James Cameron. Di seguito trovate una descrizione completa di ciò che è stato mostrato, che include la battaglia che Jake Sully e la sua famiglia dovranno affrontare contro i nuovi cattivi del film, gli Ash People:

Il filmato si apre con alcune riprese aeree seguite immediatamente da un tuffo in acqua. Al figlio di Jake Sully viene detto: “La forza degli antenati è qui”, mentre lui indica il proprio petto. Ci sono grandi navi volanti Na’vi con creature che le manovrano e che sembrano sacchetti di plastica / meduse giganti / qualcosa che ricorda gli alieni di NOPE. Spider è tornato e abbraccia Jake Sully. In una scena successiva, il figlio di Jake lo spinge e Jake dice a Neytiri: “Non puoi vivere così, piccola, nell’odio”, sottolineando con enfasi la parola “odio”. C’è un vulcano piuttosto attivo (non in piena eruzione, ma con lava che scorre) su cui si arrampica un personaggio misterioso. Questo personaggio misterioso si avvicina alla terra degli Ash People, piuttosto grigia e desolata, con le mani alzate. Le immagini successive mostrano Miles con la pittura di guerra rossa del Popolo delle Ceneri, suggerendo che si è schierato con loro. A un certo punto Spider sta perdendo ossigeno. Un personaggio fuori campo dice: “Se c’è qualcosa che puoi fare, allora devi farlo”. Gli umani sono tornati con delle navi acquatiche. Jake viene arrestato dagli umani e scortato su uno dei loro veicoli, e sembra collaborativo nonostante il suo volto mostri frustrazione. Durante una grande battaglia, Spider viene visto scivolare giù da una roccia, una di quelle fluttuanti a cui siamo abituati in Pandora, mentre il fuoco esplode intorno a lui. Jake allunga la mano per cercare di salvarlo. Una Na’vi in un letto d’ospedale con un tubo nasale che le fornisce ossigeno soffoca mentre esclama “i bambini”. La tribù dell’acqua sta combattendo al fianco dei Na’vi in una grande battaglia contro il Popolo della Cenere. Il Popolo della Cenere ha una carnagione più grigia, ma è chiaramente ancora Na’vi nel suo aspetto e indossa una striscia nera sugli occhi. Usano archi e frecce e sembrano avere la capacità di tenere il fuoco sul proprio corpo, come dimostra uno di loro che in una breve scena accende le dita su una candela. Il capo degli Ash People, Varang, conclude dicendo: “La tua dea non ha alcun potere qui”. C’è una breve inquadratura di una nave che sembra trovarsi fuori da Pandora, a indicare che a un certo punto lasceranno l’atmosfera del pianeta.

Al momento non è ancora confermata la data di uscita online del trailer di Avatar: Fuoco e Cenere, ma chi desidera vedere queste immagini in anteprima potrà farlo prima della proiezione di The Fantastic Four: First Steps, in uscita nelle sale questo giovedì 24 luglio.

Cosa rivela il trailer di Avatar: Fuoco e ceneri sul film

Inizia la guerra dei Na’vi

Basandoci solo sulla descrizione del trailer, possiamo già scoprire qualcosa in più su Avatar: Fire and Ash. L’attenzione è concentrata sulla famiglia Sully, compreso il ruolo di Spider al suo interno, e sul Popolo delle Ceneri. Si tratta di due fazioni opposte in una guerra che sta per scoppiare, con differenze di pensiero e metodologia già evidenti nel modo in cui Jake e Varang parlano dei loro antenati.

È anche chiaro che questo trailer contribuirà a presentare le nuove parti di Pandora e i Na’vi che il pubblico deve conoscere data la loro importanza nel prossimo film. Le navi volanti dei Na’vi appartengono alla tribù del vento, conosciuta come i Commercianti del Vento, che Cameron ha descritto una volta come “nomadi”. Nel frattempo, vengono presentati l’aspetto, la casa, le armi e il leader del Popolo delle Ceneri.

Il Popolo delle Ceneri non sarà l’unico antagonista di Avatar 3, poiché il trailer ribadisce che Miles Quaritch si schiera con i Na’vi più malvagi. Potrebbe persino essere lui il personaggio misterioso che si avvicina alla terra del Popolo delle Ceneri durante il trailer, considerando che in seguito viene mostrato con la loro pittura di guerra.

Sembra che il film stia preparando una guerra tra la famiglia Sully e il clan Metkayina, legato all’acqua, contro Quarritch e il clan Mangkwan, legato al fuoco. Il ruolo degli umani rimane ancora un po’ oscuro, anche se l’arresto di Jake è un altro sviluppo degno di nota per il sequel.