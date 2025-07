Adria Arjona sarà la protagonista al fianco di Michael B. Jordan in The Thomas Crown Affair

Adria Arjona, star di “Andor” e “Splitsville”, si unirà a Michael B. Jordan in “The Thomas Crown Affair“, rivisitazione del classico film romantico di rapina realizzata da Amazon MGM Studios.

Arjona si unisce a un cast stellare con Kenneth Branagh, Lily Gladstone, Danai Gurira, Pilou Asbæk e Aiysha Hart, assumendo il ruolo di co-protagonista dopo l’uscita di Taylor Russell dal progetto. Lo studio e i produttori hanno ricevuto una valanga di telefonate per la parte tanto ambita e si sono mossi rapidamente per assicurarsi una nuova star. Il film, diretto da Jordan, è attualmente in produzione a Londra e l’uscita nelle sale è prevista per il 5 marzo 2027.

Come riportato in precedenza, Drew Pearce ha scritto la sceneggiatura di The Thomas Crown Affair, con Wes Tooke e Justin Britt-Gibson che hanno scritto una bozza precedente, basata sul film originale. Patrick McCormick e Marc Toberoff della Toberoff Productions saranno anche i produttori, con Alan Trustman, autore dell’originale del 1968, in qualità di produttore esecutivo.

Adria Arjona si unisce a “The Thomas Crown Affair” nel bel mezzo di un momento di grande successo: l’attrice ha recitato in una serie di grande successo nella serie di “Star Wars” “Andor“, recentemente candidata a 14 Primetime Emmy, tra cui quella per la migliore serie drammatica. Il film segna anche una reunion con Amazon MGM dopo che Arjona ha recitato nel thriller psicologico di Zoë Kravitz “Blink Twice” al fianco di Naomi Ackie, Channing Tatum, Simon Rex, Christian Slater e Geena Davis. Inoltre, per quanto riguarda la televisione, Arjona apparirà nella serie Prime Video “Criminal”. Anche il co-direttore dei DC Studios, James Gunn, ha recentemente dichiarato che sarebbe una “fantastica Wonder Woman” in seguito alle speculazioni dei fan sul suo processo di casting.

Ha recitato di recente anche in “Hit Man” di Richard Linklater con Glen Powell e in “Los Frikis“, un dramma di formazione basato su eventi reali, per il quale ha ricevuto il Latino Breakout Award dalla Latino Entertainment Journalists Association. Altri importanti ruoli includono “Father of the Bride”, “Irma Vep”, “Six Underground”, “Good Omens”, “Pacific Rim: Uprising”, “Emerald City”, “True Detective” e “Narcos”. Arjona è rappresentata da CAA, Anonymous Content, Brillstein Entertainment Partners, Stone, Genow, Smelkinson, Binder & Christopher, LLP e The Lede Company.