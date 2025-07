American Assassin: la spiegazione del finale del film

Il finale di American Assassin (qui la recensione) vede Mitch Rapp salvare la situazione prima di risolvere un’ultima questione in sospeso. Basato sulla serie di libri bestseller sul noto personaggio, American Assassin si apre con l’uccisione della fidanzata del protagonista durante un attacco terroristico. Rapp si dedica quindi alla caccia al gruppo responsabile e i suoi sforzi lo portano ad essere reclutato dalla CIA per la loro unità segreta, Orion, guidata dal burbero Hurley interpretato da Michael Keaton. Nonostante la natura impulsiva di Rapp e la sua abitudine di ignorare gli ordini, è un talento naturale. Ben presto, Orion viene incaricata di dare la caccia al mercenario Ghost (Taylor Kitsch), che ha ottenuto materiale nucleare.

Diventa presto chiaro che Ghost agisce sotto le direttive degli integralisti iraniani, che si oppongono all’accordo nucleare del loro governo con l’America. La caccia a Ghost porta Rapp e Orion a Istanbul e poi a Roma, dove Ghost alla fine cattura Hurley. Quest’ultimo si rivela essere il mentore di Ghost, e Hurley deduce correttamente il piano di Ghost di bombardare la Sesta Flotta. Il finale del film con Dylan O’Brien vede quindi Rapp rintracciare Ghost e inseguirlo su una barca armata con la bomba; Mitch lo uccide e getta la bomba atomica in mare. A quel punto Hurley arriva in elicottero per salvare Rapp e i due volano verso un luogo sicuro.

Perché Ghost voleva distruggere la Sesta Flotta?

Per gran parte di American Assassin, Ghost è come uno specchio oscuro di Rapp. Entrambi sono stati addestrati da Hurley e hanno un talento quasi soprannaturale nel combattimento, solo che Ghost ha venduto le sue capacità al miglior offerente. Il terzo atto rivela che Ghost era un tempo un patriota che vedeva Hurley come un padre surrogato. Dopo essere stato dato per morto da Orion, egli ha subito terribili torture e ha pianificato la sua vendetta. Mentre interroga Hurley, Ghost tradisce i sostenitori della linea dura, giustiziandoli e rivelando il suo piano di bombardare la flotta. Si tratta di una missione suicida da parte di Ghost, che incolpa Hurley e la CIA di averlo reso un “mostro”.

Il significato della scena finale dell’ascensore con Rapp

Mentre uno dei sostenitori della linea dura responsabili dell’attacco nucleare viene ucciso nel finale di American Assassin, l’altro, il generale Rostami (Joseph Long), sfrutta il fallimento dell’accordo con Ghost a proprio vantaggio politico. Rostami è uno dei principali candidati alla presidenza dell’Iran e sostiene che la CIA sia responsabile dell’attacco nucleare alla flotta. Durante la convalescenza, Hurley guarda un servizio giornalistico su Rostami mentre parla con il vicedirettore della CIA Kennedy (Sanaa Lathan).

Entrambi si chiedono dove sia finito Rapp dopo la missione, ma poi capiscono entrambi. La scena finale di American Assassin mostra Rostami e il suo entourage che entrano in un ascensore, dove Rapp, sorridente, gli fa un cenno con la testa mentre le porte si chiudono. L’implicazione è che Rapp sta per assassinare Rostami per fermare la sua ascesa al potere e per vendicare il ruolo del generale nel complotto sulle armi nucleari che ha causato la morte della sua amica Annika.

Perché Hurley torna per Rapp?

Hurley è indubbiamente il personaggio di spicco di American Assassin e ha poco spazio per le emozioni o i sentimenti. Quando una delle sue reclute, Victor (Scott Adkins), viene ucciso da Ghost durante una missione, dice a Rapp che Victor “non esiste” più e non vale la pena pensarci. Nel corso della storia, Hurley continua a ricordare alla sua squadra che nessuno li salverà se verranno catturati, quindi quando Ghost lo cattura, crede che il suo destino sia segnato. Naturalmente, Rapp disobbedisce agli ordini e assalta la base di Ghost, salvando Hurley.

Dopo aver ucciso Ghost, Rapp decide di allontanare il più possibile la barca con il dispositivo nucleare dalla flotta. È allora che Hurley arriva in elicottero, ordinando a Rapp di lanciare la bomba in mare prima di salire a bordo dell’elicottero. Hurley salva Rapp per ringraziarlo di averlo salvato e per redimersi per ciò che è successo a Ghost/Ronnie, che in precedenza aveva lasciato morire. Detto questo, Hurley dice a Rapp “Non abituarti, figliolo”, dopo che quest’ultimo gli ha detto che non avrebbe dovuto tornare.

La spiegazione del sacrificio di Annika

Orion è affiancato nella caccia alla bomba atomica dall’agente turca Annika (Shiva Negar), che durante la missione stringe un legame con Rapp. Tuttavia, lei rivela accidentalmente di sapere più di quanto dovrebbe su Ghost, e Rapp scopre che Annika è una talpa dei servizi segreti iraniani. Nonostante ciò, lei è ancora determinata a fermare la bomba atomica, e nel terzo atto di American Assassin vediamo Rapp liberarla dalla custodia affinché possano trovare insieme la base di Ghost.

Quando Ghost sta per fuggire, cattura Annika e la usa come ostaggio. Come Rapp, anche lei è tormentata dalla perdita dei propri cari e si rifiuta di essere il burattino di Ghost. Annika afferra quindi la pistola di Ghost e lo costringe a spararle alla testa, dando a Rapp la possibilità di colpire il mercenario. Rapp non ha però molto tempo per piangere Annika, poiché l’arma nucleare è ancora in gioco.

American Assassin prepara il terreno per un sequel?

Come si diceva in apertura, Rapp è un personaggio ideato dallo scrittore Vince Flynn ed è apparso in oltre 20 romanzi fino ad oggi. Il film American Assassin ha trascorso molti anni in fase di sviluppo, durante i quali star come Chris Hemsworth hanno preso in considerazione il ruolo prima che Dylan O’Brien fosse scritturato. La speranza era che il film avrebbe dato il via a un franchise su Mitch Rapp, ma nonostante le implicazioni della scena finale nell’ascensore, American Assassin non anticipa direttamente un sequel.

Un articolo del 2017 su TwinCities ha rivelato che i produttori stavano pensando a Kill Shot come potenziale sequel di questo film. Questa storia vede Rapp incastrato e in fuga a Parigi, scatenando una caccia all’uomo. Considerando il poco rispetto che Rapp aveva per l’autorità in American Assassin, Kill Shot sembra il logico capitolo successivo per un sequel. Tuttavia, il primo film non ha avuto molto successo e dalla sua uscita non ci sono state ulteriori aggiornamenti su prossime avventure di Mitch Rapp, almeno per ora.