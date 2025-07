Katie Holmes sarà protagonista, sceneggiatrice e regista della trilogia Happy Hours; con lei Joshua Jackson

Katie Holmes scriverà, dirigerà e interpreterà Happy Hours, una nuova trilogia di lungometraggi in cui si riunirà il suo co-protagonista di Dawson’s Creek, Joshua Jackson. Tra gli altri attori del cast figurano Mary-Louise Parker, Constance Wu, Joe Tippett, John McGinty, Donald Webber Jr., Nathan Darrow, Johnna Dias-Watson e Jack Martin. La produzione del primo film inizierà a New York quest’estate, mentre il secondo e il terzo capitolo seguiranno a breve.

Happy Hours è descritto come la storia di due persone (Jackson e Holmes) che affrontano la loro relazione tra le sfide della carriera e delle responsabilità familiari e la ricerca dell’amore, nonostante gli inevitabili ostacoli della vita. È una commedia drammatica incentrata sui personaggi che esplora il viaggio emotivo di giovani amori che si ricongiungono da adulti, con il filo conduttore di gioie, perdite e speranza condivise.

Il film sarà prodotto da Maven Screen Media e Bond Street Station, in collaborazione con Crown Productions e STX Films. Celine Rattray e Trudie Styler produrranno per Maven Screen Media, insieme a Peter Coleman e Paula P. Manzanedo per Bond Street Station. Annie Herndon supervisionerà per STX Films, mentre Jenny Halper, Sophia Pedlow e Jackie Donohoe supervisioneranno per Maven.

Nota per il suo lavoro in lungometraggi che spaziano da Batman Begins di Christopher Nolan a film d’autore di successo come Tempesta di ghiaccio di Ang Lee e Schegge di aprile di Peter Hedges, Katie Holmes ha già diretto film indipendenti come Rare Objects, Alone Together e All We Had, dove ha anche recitato. Sia lei che Jackson hanno preso parte all’amato teen drama della WB Dawson’s Creek per tutte e sei le stagioni. Di recente è stata vista come guest star al fianco di Natasha Lyonne nella seconda stagione di Poker Face ed è rappresentata da UTA, Untitled Entertainment e Sloane, Offer, Weber & Dern.