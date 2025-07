I Fantastici Quattro: Gli Inizi, la scena post-credits è stata diretta dai fratelli Russo

Non è certo uno spoiler dire che una delle scene post-credits di I Fantastici Quattro: Gli Inizi preparerà il terreno per Avengers: Doomsday. Tuttavia, come nel caso di Thunderbolts*, i fratelli Russo sono passati dietro la macchina da presa per dirigere questa precisa scena. In un’intervista a ComicBook.com, il regista Matt Shakman ha infatti confermato di aver ceduto volentieri le redini a Joe e Anthony Russo per anticipare cosa riserva il futuro alla Prima Famiglia Marvel nell’MCU.

“Niente affatto, soprattutto quando li affido ai fratelli Russo, che sono bravissimi nel loro lavoro e sono persone adorabili e generose”, ha detto Shakman quando il sito gli ha chiesto se fosse difficile vedere il duo prendere il comando dei Fantastici Quattro. “Sono stati molto coinvolti e, mentre stavamo girando questo film, hanno voluto visitare i nostri set e guardare le scene mentre venivano girate per conoscere questi personaggi in modo da poterli trattare bene e render loro giustizia nel prossimo film”.

Il regista ha continuato: “Sono anche ottimi protettori di questi personaggi. Spesso penso che lavorare alla Marvel sia come correre una staffetta. Passi il testimone, corri più forte e più veloce che puoi per la tua parte della gara, e poi passi il testimone. L’ho passato a Joe e Anthony e loro sono partiti, ed è fantastico“. Reed, Sue, Ben e Johnny avranno indubbiamente un ruolo importante non solo in Avengers: Doomsday, ma anche in Avengers: Secret Wars. Per cui possiamo aspettarci che questa scena anticiperà qualcosa del primo di questi due grandi eventi.

La trama e il cast di I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner).

E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale. Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer. Il film sarà al cinema dal 23 luglio.