Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron disposto ad abbandonare il franchise se il terzo film fallirà

Nel bene e nel male, il regista James Cameron ha deciso di dedicare il resto della sua carriera alla saga di Avatar. Il regista di Terminator e Aliens porterà ora al cinema il terzo capitolo, Avatar: Fuoco e Cenere, il mese prossimo e ha in programma almeno altri due sequel. Nel 2009, Avatar ha battuto i record al botteghino incassando oltre 2 miliardi di dollari. Con grande sorpresa di molti esperti di box office, Avatar – La via dell’acqua ha fatto lo stesso, ma la terza volta sarà quella buona per Cameron?

Se così non fosse, il regista è disposto ad abbandonare la saga… e non passerà le redini a nessun altro. “Sono nel mondo di ‘Avatar’ da 20 anni, in realtà da 30, perché l’ho scritto nel 1995, ma nei primi dieci anni non ci ho lavorato in modo continuativo”, ha detto Cameron a Matthew Belloni. “Nel ‘95 c’è stato un breve interesse, poi tutti hanno detto: ‘Sei fuori di testa’ e l’ho accantonato per dieci anni. Poi nel 2005 abbiamo iniziato a lavorarci seriamente”. “Sì, assolutamente. Certo”, ha invece detto, riferendosi alla possibilità che Avatar: Fuoco e Cenere possa essere il capitolo conclusivo della saga di Avatar.

“Se finisce qui, va bene. C’è un unico filo conduttore aperto. Scriverò un libro. Risponderò alle domande di tutti“. Interrogato riguardo alla possibilità di lasciare che qualcun altro continuasse la serie di Avatar, Cameron ha risposto: “Assolutamente no. Guarda, ho delle scelte da fare. Ci sono livelli in cui posso immergermi. Non credo che ci sarà mai una versione in cui ci sarà un altro film di ‘Avatar’ che non ho prodotto da vicino”. A questo punto, non resta che recarsi al cinema dal 17 dicembre per vedere il nuovo capitolo e permettere che la saga continui come dovrebbe.

LEGGI ANCHE: Il destino di Avatar 4 e 5 sarà deciso a breve

Cosa aspettarsi da Avatar: Fuoco e Cenere

Il trailer finale e la clip anticipano dunque come la storia di Avatar: Fuoco e Cenere metta i Sully e il Popolo della Cenere l’uno contro l’altro. A parte la versione Na’vi di Quaritch in La via dell’acqua, i principali antagonisti della serie sono sempre stati umani, ma questa volta le cose cambiano con Varang e il Popolo della Cenere.

Dopo la morte del figlio maggiore dei Sully, Neteyam (Jamie Flatters), in La via dell’acqua, è già stato stabilito che per i giovani personaggi la posta in gioco è davvero la vita o la morte, e che non sono al sicuro semplicemente per la loro età o per il fatto di far parte della famiglia centrale della serie. Lo’ak, Kiri, Tuk e Spider non hanno la garanzia di sopravvivere, anche se sono in arrivo altri due film di Avatar.

Oltre ad affrontare la minaccia rappresentata dal Popolo della Cenere, molti dei figli di Sully assumeranno ruoli più importanti in questo terzo film. Lo’ak è stato confermato come nuovo narratore dopo che suo padre, Jake, ha ricoperto questo ruolo nei film precedenti.

Spider si riconcilierà con la sua eredità umana e con il fatto che suo padre sia Quaritch. Nel marketing sono state anche mostrate immagini di Spider che respira senza maschera, un’impresa che non dovrebbe essere possibile per un essere umano su Pandora. Nel frattempo, Kiri ha un legame profondamente unico con Pandora ed Eywa, che sarà ulteriormente esplorato anche nel sequel.

Si ipotizza che Jake potrebbe morire in Avatar: Fuoco e Cenere, dato che i trailer precedenti mostrano che viene fatto prigioniero, mentre Lo’ak e la generazione più giovane assumono ruoli più importanti. Il pubblico dovrà aspettare fino a dicembre per scoprire se questo diventerà realtà, ma indipendentemente da ciò che accadrà, Jake e Neytiri faranno tutto il possibile per proteggere i loro figli e Pandora.

Avatar: Fuoco e Cenere sarà al cinema dal 17 dicembre.