Il destino di Avatar 4 e 5 sarà deciso a breve

Dopo che Avatar ha battuto tutti i record al botteghino, James Cameron ha elaborato un piano ambizioso per la sua saga fantascientifica. Un sequel non era abbastanza. E nemmeno una trilogia. Il maestro del cinema ha sviluppato quattro sequel mentre scriveva la sceneggiatura, e la 20th Century era più che disposta a seguirlo in questa avventura, con Avatar 4 e Avatar 5 che al momento hanno come date di uscita il 2029 e il 2031.

Originariamente previsti per il 2024 e il 2025, rispettivamente, l’insistenza di Cameron nell’attendere che la tecnologia fosse abbastanza avanzata da poter dare vita correttamente a ciò che aveva in mente e non affrettare il lavoro immersivo degli effetti speciali ha fatto sì che il pubblico abbia visto solo uno dei quattro sequel di Avatar finora. La situazione cambierà presto con l’uscita di Avatar: Fuoco e cenere il 19 dicembre, data inizialmente prevista per Avatar 5.

Piuttosto che vedere il culmine della visione di Cameron, ora potremo vedere il capitolo centrale. Tuttavia, in un affascinante scherzo del destino o di Eywa, il 19 dicembre potrebbe ancora essere il giorno in cui la saga di Avatar giungerà al termine, dato che lo status di Avatar 4 e 5 non è ancora definito.

Avatar 4 e 5 dipendono dal successo di Fire & Ash al botteghino

Alcune riprese di Avatar 4 sono già state effettuate, con Cameron che ha anticipato potenziali problemi facendo girare ai membri più giovani del cast le parti necessarie prima che si verifichi un salto temporale di sei anni. Tuttavia, la maggior parte della produzione non è ancora iniziata e il regista ha confermato che non inizierà sul serio fino a dopo l’uscita di Fuoco e Cenere.

Dare a Cameron tutto il tempo necessario per completare il terzo film di Avatar è stata sicuramente una parte dell’equazione di questa mossa, ma è anche una precauzione da parte sua e degli studios. Piuttosto che buttarsi a capofitto in altri due sequel di costosi blockbuster con effetti speciali, hanno deciso di aspettare e vedere prima come andrà Fuoco e Cenere per determinare se c’è abbastanza interesse per altri film.

Potrebbe sembrare un modo di pensare sciocco dopo che Avatar: La via dell’acqua ha incassato oltre 2,3 miliardi di dollari al botteghino. Tuttavia, permangono dubbi sui risultati finanziari di Fuoco e Cenere. E non si tratta solo di critiche online. Anche Cameron ha espresso preoccupazioni sul fatto che il terzo film avrà abbastanza successo. Ha dichiarato a Variety:

Il grande cambiamento in tutto questo è: riusciremo a guadagnare con Avatar 3? Voglio dire, guadagneremo qualcosa. Ma la domanda è: quale sarà il margine di profitto, se ce ne sarà uno, e quanto sarà incentivante per continuare in questo universo?

Questo mette ulteriore pressione sul botteghino di Fire and Ash. Se il calo di interesse sarà tale da ridurre i guadagni per Disney e 20th Century, allora c’è la possibilità che Avatar 4 e 5 non vengano realizzati.

Si tratta comunque di produzioni da oltre 200 milioni di dollari. Cameron ha confermato che Way of Water doveva incassare oltre 2 miliardi di dollari per essere redditizio, con stime che collocano il budget tra i 250 e i 460 milioni di dollari. Secondo quanto riferito, Fuoco e Cenere è costato solo 250 milioni di dollari, e considerando che Cameron ha sottolineato quanto siano aumentati i costi degli effetti speciali, non c’è motivo di pensare che Avatar 4 e 5 non costeranno lo stesso, se non di più.

Si tratta di un altro investimento di mezzo miliardo di dollari che lo studio dovrà sostenere per completare questi due film.

Ciò avverrà solo se Fuoco e Cenere dimostrerà la domanda per il franchise e dimostrerà che non si è trattato solo di un successo passeggero. Fortunatamente, le proiezioni al botteghino per il weekend di apertura sono molto favorevoli. Un forte weekend di apertura sul mercato interno e un nuovo successo sui mercati internazionali garantiranno al film un ottimo inizio.

E anche se i weekend di apertura non determinano tutto, sapremo abbastanza rapidamente quanto sarà grande il successo o la delusione di Avatar: Fuoco e Cenere. Se sarà il primo, Avatar 4 e Avatar 5 vedranno la luce.