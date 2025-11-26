Supergirl: nuovo ingresso nel cast, il trailer potrebbe essere imminente

Supergirl è il prossimo progetto della DC Studios, mentre Lanterns dovrebbe arrivare su HBO Max dopo il film. Ora, un altro attore si è aggiunto al cast: Ferdinand Kingsley (Silo, Dracula Untold), che interpreterà Elias Knoll, il padre di Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley). Nei fumetti egli era un contadino ucciso a sangue freddo da Krem delle Colline Gialle (interpretato da Matthias Schoenaerts). Questo spinge Ruthye a cercare vendetta e la porta a collaborare con la Donna del Domani. Similmente, ciò potrebbe riproporsi anche nel film.

In una notizia correlata, sembra che sia stato lanciato un account X ufficiale per il film Supergirl. Il film sarà presente al prossimo evento CCXP a San Paolo, in Brasile, che si terrà dal 4 al 7 dicembre. Tenendo presente questo, non sorprende che sui social media circolino tante speculazioni su un possibile trailer imminente. Anche se avrebbe senso che il teaser fosse proiettato insieme ad Avatar: Fuoco e Cenere il mese prossimo, sulla base dell’esperienza passata è più probabile che venga presentato un poster o qualcosa di simile.

Quello che sappiamo su Supergirl

Oltre a Milly Alcock nei panni della protagonista, Supergirl vedrà anche la partecipazione di Eve Ridley (Il problema dei 3 corpi) nel ruolo di Ruthye Mary Knolle e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) nel ruolo del malvagio Krem delle Colline Gialle. Più recentemente, la star di Aquaman, Jason Momoa si è unita al cast nel ruolo di Lobo. Anche Krypto il Supercane dovrebbe avere un ruolo importante nella storia. Le ultime aggiunte al cast sono state David Krumholtz ed Emily Beecham nei ruoli dei genitori di Kara, Zor-El e Alura.

Questa interpretazione di Kara Zor-El si dice sia una “versione meno seria e più provocatoria dell’iconica supereroina”, poiché Gunn cerca di allontanarsi dalle “precedenti rappresentazioni della Ragazza d’Acciaio, in particolare dalla longeva serie CBS/CW interpretata da Melissa Benoist”.

Secondo una breve sinossi, questa storia seguirà Kara mentre “viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e finisce per intraprendere una ricerca omicida di vendetta”. L’attrice e drammaturga Ana Nogueira sta attualmente lavorando alla sceneggiatura di Supergirl. La regia verrà firmata da Craig Gillespie.

La Warner Bros. ha annunciato che la nostra nuova Ragazza d’Acciaio prenderà il volo nelle sale il 26 giugno 2026.