Avatar: Fuoco e Cenere, nuove immagini anticipano la svolta più oscura di Pandora

Con Avatar: Fuoco e Cenere che questa settimana riporta finalmente il pubblico su Pandora, Screen Rant ha presentato in esclusiva due nuovissime immagini (si possono vedere qui) tratte dal prossimo capitolo della saga di Avatar di James Cameron. Ambientato dopo le emozionanti vicende di Avatar – La via dell’acqua, il terzo film continua ad ampliare l’universo di Pandora, spingendo il franchise verso tematiche più complesse e impegnative.

La prima immagine esclusiva mostra un insediamento Na’vi sconosciuto, dove Jake e Neytiri sono in piedi insieme in un momento visibilmente teso con un membro del Clan Mangkwan (il “Popolo della Cenere”). Le loro espressioni caute e l’atmosfera sommessa suggeriscono un mondo plasmato dalla perdita, dalla responsabilità e da conflitti irrisolti. Mentre Pandora rimane visivamente ricca e coinvolgente, l’immagine enfatizza i personaggi e le conseguenze piuttosto che lo spettacolo.

La seconda immagine introduce invece una presenza Na’vi drammaticamente diversa, che accoppia gli antagonisti del film. Il nuovo personaggio Varang (interpretato da Oona Chaplin), leader del clan Mangkwan e adornato con una audace pittura facciale rossa e un elaborato copricapo piumato, si trova di fronte al familiare nemico Miles Quaritch’s Avatar (Stephen Lang) in un ambiente spoglio e ricoperto di cenere. Il design distingue immediatamente Varang e il Popolo della Cenere dai clan della foresta e dell’oceano visti nei film precedenti.

James Cameron ha precedentemente descritto il Popolo della Cenere come moralmente complesso piuttosto che come tradizionali cattivi, e l’immagine supporta questa idea. L’estetica del clan enfatizza una cultura plasmata da condizioni estreme, dove la sopravvivenza richiede forza, adattabilità e scelte difficili. Questa era una parte fondamentale del trailer di Avatar: Fuoco e Cenere, in cui Varang rivela la loro sofferenza a causa di un’eruzione vulcanica in cui Eywa, lo spirito di Pandora, non ha risposto alle loro richieste di aiuto.

Insieme, queste nuove immagini indicano un’espansione e un’evoluzione del franchise in cui le sfide più grandi di Pandora potrebbero provenire dall’interno questa volta. Con l’uscita di Avatar: Fuoco e Cenere nelle sale questa settimana, il film sembra pronto ad approfondire il panorama emotivo e morale della serie, continuando ad espandere il suo mondo ricco di immaginazione.

Cosa aspettarsi da Avatar: Fuoco e Cenere

Il trailer finale e la clip anticipano dunque come la storia di Avatar: Fuoco e Cenere metta i Sully e il Popolo della Cenere l’uno contro l’altro. A parte la versione Na’vi di Quaritch in La via dell’acqua, i principali antagonisti della serie sono sempre stati umani, ma questa volta le cose cambiano con Varang e il Popolo della Cenere.

Dopo la morte del figlio maggiore dei Sully, Neteyam (Jamie Flatters), in La via dell’acqua, è già stato stabilito che per i giovani personaggi la posta in gioco è davvero la vita o la morte, e che non sono al sicuro semplicemente per la loro età o per il fatto di far parte della famiglia centrale della serie. Lo’ak, Kiri, Tuk e Spider non hanno la garanzia di sopravvivere, anche se sono in arrivo altri due film di Avatar.

Oltre ad affrontare la minaccia rappresentata dal Popolo della Cenere, molti dei figli di Sully assumeranno ruoli più importanti in questo terzo film. Lo’ak è stato confermato come nuovo narratore dopo che suo padre, Jake, ha ricoperto questo ruolo nei film precedenti.

Spider si riconcilierà con la sua eredità umana e con il fatto che suo padre sia Quaritch. Nel marketing sono state anche mostrate immagini di Spider che respira senza maschera, un’impresa che non dovrebbe essere possibile per un essere umano su Pandora. Nel frattempo, Kiri ha un legame profondamente unico con Pandora ed Eywa, che sarà ulteriormente esplorato anche nel sequel.

Si ipotizza che Jake potrebbe morire in Avatar: Fuoco e Cenere, dato che i trailer precedenti mostrano che viene fatto prigioniero, mentre Lo’ak e la generazione più giovane assumono ruoli più importanti. Il pubblico dovrà aspettare fino a dicembre per scoprire se questo diventerà realtà, ma indipendentemente da ciò che accadrà, Jake e Neytiri faranno tutto il possibile per proteggere i loro figli e Pandora.

Avatar: Fuoco e Cenere sarà al cinema dal 17 dicembre.