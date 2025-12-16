IT: Andy Muschietti offre un entusiasmante aggiornamento sulla riedizione dei due film

Andy Muschietti non ha ancora finito con il franchise di IT sul grande schermo. In vista del finale della prima stagione di It: Welcome to Derry, di cui è produttore esecutivo e co-creatore, Muschietti ha condotto un AMA su Reddit insieme a sua sorella, co-creatrice e co-produttrice esecutiva Barbara Muschietti. Sebbene molte domande fossero incentrate sul lavoro dei due fratelli con il franchise di IT, una delle più popolari riguardava i commenti fatti in passato da Andy su un film “supercut” che unisse i film del 2017 e del 2019 da lui diretti in un unico film.

In risposta alla domanda se la sua versione estesa con “ore di filmati inutilizzati” fosse ancora in programma, Muschietti ha rivelato: “Sì, è ancora un mio grande sogno. Dato che siamo stati molto impegnati in questa serie IT: Welcome to Derry, non abbiamo avuto il tempo di realizzarlo. Incrociamo le dita”. Considerando che Muschietti aveva parlato di un supercut di IT già nel 2019, dopo l’uscita del secondo film, è un sollievo che il progetto non sia stato abbandonato dopo sei anni.

Piuttosto, da allora altri lavori hanno avuto la precedenza, tra cui la realizzazione della serie di successo della HBO IT: Welcome to Derry, prequel del film. Gli aggiornamenti sul film supercut sono però stati pochi e sporadici dal film del 2019, ma si prevede un rinnovato interesse ora che il lavoro dei Muschietti sul franchise è tornato sotto i riflettori con la serie. Tuttavia, mentre l’attenzione del duo rimarrà probabilmente concentrata sul futuro della serie, con entrambi che discutono di un piano di tre stagioni per IT: Welcome to Derry, la popolarità della serie sul piccolo schermo potrebbe tradursi in una rinnovata domanda sul grande schermo.

Al momento, HBO non ha ancora rinnovato ufficialmente la serie per una seconda stagione, quindi probabilmente non ci saranno grandi sviluppi sul supercut del film fino a quando non sarà deciso il destino della serie TV. Questo vale anche per eventuali futuri film di IT, che sono stati discussi come possibilità non confermate dai Muschietti dopo il finale della prima stagione.

Detto questo, se IT continuerà ad avere un successo prolungato su HBO con Welcome to Derry, ci saranno più motivi per cui Muschietti potrà finalmente convincere la Warner Bros. a realizzare il supercut del suo regista. Con Kill Bill: The Whole Bloody Affair di Quentin Tarantino, che combina in modo simile Kill Bill: Volume 1 e Kill Bill: Volume 2 in un’unica esperienza di quasi cinque ore, che recentemente ha ottenuto buoni risultati in un’uscita limitata nelle sale, c’è anche la speranza che IT possa un giorno ottenere un’uscita simile nei cinema.

Se il supercut andrà finalmente avanti come Andy Muschietti ancora intende, il film includerà scene che erano assenti nelle versioni cinematografiche e digitali dei film originali. Ciò comporterebbe oltre sei ore di filmati montati in un unico film, che è solo leggermente inferiore alla durata completa di quasi otto ore della stagione 1 di It: Welcome to Derry.

