La nuova aggiunta a The Batman – Parte 2 è importantissima per il film DC del 2027

The Batman - Parte II film

L’ultimo aggiornamento su The Batman 2 annuncia una nuova aggiunta al cast e alla troupe che lavora al film, e tale aggiunta sembra promettente per il sequel DC e la sua trama. Sebbene l’uscita di The Batman 2 sia stata rinviata al 2027, i fan rimangono entusiasti come sempre di vedere cosa riserva il prossimo capitolo della storia di Batman interpretato da Robert Pattinson, soprattutto dopo una serie di recenti rivelazioni.

Sebbene l’attenzione sia attualmente concentrata sulle notizie secondo cui Scarlett Johansson sarebbe in trattative per entrare a far parte del cast di The Batman 2, il film avrà ora una nuova aggiunta che potrebbe essere ancora più cruciale per il sequel e il suo successo, il che lo rende ancora più interessante.

Il nuovo aggiornamento su The Batman 2 promette grandi cose per il sequel

Robert Pattinson in The Batman (2022)
Sebbene le voci secondo cui Erik Messerschmidt, direttore della fotografia famoso per aver lavorato con David Fincher in film come Mindhunter, The Killer e Mank, che gli sono valsi l’Oscar per la migliore fotografia, avrebbe lavorato a The Batman 2 sembrassero inizialmente semplici voci, gli ultimi aggiornamenti sulla questione suggeriscono certamente il contrario.

Il regista di Batman 2, Matt Reeves, ha risposto ai post sul possibile ingaggio di Erik Messerschmidt per il sequel del film DC confermandoli, affermando esplicitamente su X che: “Questa… è una storia vera. Andiamo Erik…

L’Oscar vinto dal direttore della fotografia parla da sé, ma vale anche la pena notare che Erik Messerschmidt ha già esperienza con progetti sui supereroi, avendo lavorato in precedenza a Legion e successivamente come direttore della fotografia dietro un spot pubblicitario particolarmente avvincente per Batman: Arkham Shadow del 2024.

La carriera di Erik Messerschmidt fa ben sperare per The Batman 2

The Batman commissario Gordon

Sebbene l’esperienza di Erik Messerschmidt con il genere dei supereroi nel suo complesso dovrebbe tornare utile alla creatività di The Batman 2, soprattutto considerando che include alcuni precedenti con Batman stesso, anche le varie produzioni a cui Messerschmidt ha lavorato nel corso della sua carriera sono promettenti in termini di garanzia di una vasta esperienza cinematografica a cui attingere.

Dato che molti di questi progetti sono stati decisamente lodati per la loro qualità artistica e cinematografica, come nel caso di Mindhunter e Fargo, è facile capire perché Matt Reeves abbia espresso entusiasmo per l’ingresso di Erik Messerschmidt nel team e come questo possa rivelarsi molto vantaggioso per The Batman 2.

