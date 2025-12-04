10 personaggi DC che Scarlett Johansson potrebbe interpretare in Batman 2

Scarlett Johansson sta lasciando l’universo cinematografico Marvel per unirsi alla DC, e la talentuosa attrice sarebbe perfetta per alcuni ruoli importanti in The Batman 2. Johansson è diventata famosa nel mondo dei supereroi interpretando per quasi un decennio uno dei personaggi originali degli Avengers dell’MCU, Black Widow. Dopo la morte di Natasha Romanoff in Avengers: Endgame, Johansson ha dichiarato che la sua avventura nell’MCU è finita.
La sua nuova mossa sembra confermarlo, dato che la Johansson sarebbe in trattative finali per entrare nel cast di The Batman 2 con un ruolo importante. Anche se il suo personaggio non è ancora stato rivelato, secondo alcune indiscrezioni potrebbe trattarsi di un interesse amoroso di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, di una cattiva o di entrambi. Sulla base di ciò, ecco i personaggi perfetti per la Johansson nel prossimo film DC:
Poison Ivy
Il primo è Poison Ivy. Questo è il personaggio a cui la maggior parte dei fan ha pensato immediatamente quando è stata diffusa la notizia, ed è facile capire perché. Non solo Johansson sta benissimo con i capelli rossi, ma l’attrice ha interpretato molti ruoli seducenti e ricchi di sfumature che si adattano alla personalità di Poison Ivy. Sarebbe perfetta nel ruolo di Pamela Isley.
A sfavore ci sono gli elementi fantastici del personaggio, dato che la versione di Gotham City di Matt Reeves è realistica, mentre i poteri di Poison Ivy sono tutt’altro che realistici. Tuttavia, Ivy corrisponderebbe alla descrizione di un personaggio DC che potrebbe sostituire Catwoman come interesse amoroso di Bruce, pur essendo anche una cattiva. La tragica storia di Poison Ivy si adatta bene al franchise dark di Reeves.
Vicki Vale
Vicki Vale sarebbe un personaggio interessante per la Johansson, dato che alcuni adattamenti della coraggiosa giornalista l’hanno portata in direzioni opposte ed entusiasmanti. Parlando con Josh Horowitz, Matt Reeves ha spiegato che The Batman 2 si concentrerà più su Bruce Wayne che su Batman. Pertanto, dare a Bruce un interesse romantico al di fuori della sua vita di combattente del crimine sarebbe adatto alla storia.
Detto questo, Vicki potrebbe comunque svolgere un ruolo attivo nel mistero principale del film, in modo simile a come Lois Lane di Rachel Brosnahan è stata cruciale per la caduta di Lex Luthor in Superman di James Gunn. Nel gioco Telltale Batman, Vicki Vale è stata rivelata come la cattiva Lady Arkham. Dato il ruolo della location in The Batman, sarebbe un bel colpo di scena per il sequel.
Julie Madison
Julie Madison non è un personaggio frequente nelle storie di Batman, ma è sicuramente una delle protagoniste più importanti del mito del Cavaliere Oscuro, il che sarebbe un ruolo adatto per una star di Hollywood del calibro della Johansson. Madison è stata il primo amore di Batman nei fumetti, debuttando nel lontano 1939.
Madison è un’attrice e una socialite che potrebbe essere utilizzata come un modo per The Batman 2 esplorare il lato playboy di Bruce Wayne interpretato da Pattinson. Nel primo film, Bruce era così avvolto dall’oscurità che anche quando non indossava il costume, la sua personalità era oscurata da quella di Batman. La Johansson, nei panni della spensierata Julie, potrebbe cambiarlo.
Samantha Vanaver
Si vocifera di alcuni cattivi per The Batman 2. In cima alla lista dei desideri dei fan per il sequel DC c’è la Corte dei Gufi, un’organizzazione antica quanto Gotham che ha segretamente governato la città dall’ombra per tutto questo tempo. La Johansson ha la gravitas necessaria per interpretare la sua leader, Samantha Vanaver.
Sebbene la Corte dei Gufi abbia avuto diversi Gran Maestri, il ruolo di Vanaver nel film d’animazione Batman vs. Robin è perfetto per descrivere il personaggio che Johansson potrebbe interpretare in The Batman 2. Il personaggio aveva una relazione sentimentale con Bruce Wayne mentre guidava segretamente la Corte dei Gufi alle sue spalle. Che colpo di scena!
Nora Fries
Ora, Nora Fries significherebbe che la Johansson non darebbe vita a un interesse amoroso di Batman. Detto questo, il personaggio avrebbe senso vista la situazione in cui si trova attualmente Gotham City. Dopo che il piano dell’Enigmista di allagare Gotham nel finale di The Batman è andato a buon fine, Mr. Freeze è il cattivo ideale per il sequel.
Potrebbe trasformare Gotham nel suo paese delle meraviglie invernale, con Batman che scopre ciò che vuole veramente. La tragica storia di Freeze include il salvataggio di sua moglie, Nora, che ha bisogno di un’attrice drammatica esperta come la Johansson per trasmettere il pugno allo stomaco della sua condizione di quasi morte e la profondità a cui Freeze affonderà per cercare di salvarla.
Harley Quinn
Harley Quinn è una scelta di casting più azzardata per la Johansson, lo so. Detto questo, The Batman ha introdotto la versione del Joker del franchise, interpretato da Barry Keoghan, che dovrebbe tornare nel sequel in qualche forma. Se il Joker può apparire, perché non introdurre anche la sua altra metà?
La Johansson ha le capacità recitative per interpretare l’intelligente psichiatra Harleen Quinzel, che potrebbe avvicinarsi a Bruce Wayne usando quella personalità, ma alla fine essere già sotto l’incantesimo del Joker come Harley Quinn. Dopotutto, Batman e Joker hanno un legame consolidato nella serie, e Harley potrebbe cercare di liberare il cattivo. Johansson è un nome abbastanza importante per Harley Quinn.
Silver St. Cloud
Se The Batman 2 si concentrerà più su Bruce Wayne che su Batman, credo che uno dei personaggi migliori per far uscire Bruce dall’oscurità in cui si trova attualmente sia Silver St. Cloud. Un’altra delle socialite della DC, St. Cloud, è un personaggio speciale nel mito di Batman, poiché ha scoperto il suo segreto.
Dopo aver scoperto che Bruce Wayne era Batman, St. Cloud ha rotto con lui perché non poteva continuare a preoccuparsi per la sua salute ogni volta che usciva per combattere il crimine. Questo alla fine porta Bruce a chiedersi se dovrebbe rinunciare a essere Batman. La loro relazione sarebbe perfetta per un The Batman 2 incentrato su Bruce Wayne.
Talia Al Ghul
È improbabile che Talia Al Ghul compaia in The Batman 2, dato che James Gunn ha rivelato che Damian Wayne sarà Robin nel film The Brave and the Bold Batman dell’universo condiviso DC. Considerando che Damian è il figlio di Bruce Wayne e Talia al Ghul, quest’ultima dovrebbe essere fortemente legata al DCU per ora.
Tuttavia, dal punto di vista della trama, non escluderei completamente la possibilità che Johansson interpreti Talia. Lei è un altro dei più grandi interessi amorosi di Batman nei fumetti, che potrebbe facilmente passare per una donna ricca di cui Bruce si innamora e che alla fine si rivela essere la figlia di Ra’s al Ghul ed erede di un impero di assassini. Il mondo di Bruce ne sarebbe sconvolto.
Julia Pennyworth
The Batman ha stabilito la dinamica tra Bruce Wayne di Robert Pattinson e Alfred Pennyworth di Andy Serkis. Con Serkis a 61 anni, Alfred potrebbe avere una figlia che ha più o meno l’età del Batman di Pattinson, ed è qui che entra in gioco Julia Pennyworth. Julia è la figlia estraniata di Alfred, e il suo arrivo a Wayne Manor potrebbe essere piuttosto interessante.
Nella serie The Batman, Alfred è ben consapevole che Bruce è Batman e aiuta il Cavaliere Oscuro nelle sue missioni. Il fatto che entrambi i personaggi girino intorno a questa verità quando Julia entra nella loro vita creerebbe un interessante tumulto emotivo. Dato che Alfred e Bruce avevano un rapporto più professionale in The Batman, Julia potrebbe anche contribuire a far emergere il legame più caloroso e paterno che i fan amano.
Phantasm
Infine, anche se l’elenco non segue un ordine specifico, credo che il ruolo migliore per Scarlett Johansson in The Batman 2, e il più emozionante, sia quello di Andrea Beaumont, alias Phantasm. Il personaggio è stato creato per il film d’animazione Batman: The Mask of the Phantasm. Nel film, Beaumont è fidanzata con Bruce.
Lei rompe il fidanzamento per scappare con suo padre quando la mafia lo perseguita. Dopo la sua morte, lei riappare anni dopo in una missione di vendetta come Phantasm. Il ruolo permetterebbe a Scarlett Johansson di mostrare le sue abilità d’azione di Black Widow dall’MCU alla DC, interpretando al contempo un personaggio sfumato con un retroscena emotivo, rendendo Phantasm ideale per The Batman 2.