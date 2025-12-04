10 personaggi DC che Scarlett Johansson potrebbe interpretare in Batman 2

Poison Ivy

Il primo è Poison Ivy. Questo è il personaggio a cui la maggior parte dei fan ha pensato immediatamente quando è stata diffusa la notizia, ed è facile capire perché. Non solo Johansson sta benissimo con i capelli rossi, ma l’attrice ha interpretato molti ruoli seducenti e ricchi di sfumature che si adattano alla personalità di Poison Ivy. Sarebbe perfetta nel ruolo di Pamela Isley.

A sfavore ci sono gli elementi fantastici del personaggio, dato che la versione di Gotham City di Matt Reeves è realistica, mentre i poteri di Poison Ivy sono tutt’altro che realistici. Tuttavia, Ivy corrisponderebbe alla descrizione di un personaggio DC che potrebbe sostituire Catwoman come interesse amoroso di Bruce, pur essendo anche una cattiva. La tragica storia di Poison Ivy si adatta bene al franchise dark di Reeves.