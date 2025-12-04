HomeCinema News2025

Da oggi al cinema Ammazzare Stanca, il nuovo film di Daniele Vicari tratto dalla storia vera di Antonio Zagari

Di Redazione

-

Ammazzare stanca - Autobiografia di un assassino
Cortesia di © 01 Distribution

Ammazzare Stanca, il nuovo film di Daniele Vicari, arriva da oggi nelle sale italiane distribuito da 01 Distribution. Tratto dall’autobiografia di Antonio Zagari, il film porta sullo schermo la vicenda reale di un uomo cresciuto nella Calabria degli anni ’80, tra violenza, criminalità e una progressiva lotta interiore per sfuggire al proprio destino. Protagonista è Gabriel Montesi, affiancato da Vinicio Marchioni, Selene Caramazza, Andrea Fuorto, Rocco Papaleo, Pier Giorgio Bellocchio e altri interpreti del panorama italiano contemporaneo.

Presentato in anteprima alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film è stato accolto come un noir teso e personale, che unisce cronaca, introspezione e osservazione sociale. Vicari sceglie un approccio visivo asciutto, radicato nei luoghi e nei ritmi della Calabria, trasformando il territorio in un elemento narrativo vivo e minaccioso.

Nel cuore del racconto c’è la Storia Vera di Zagari, un giovane che entra nella spirale della violenza fino a diventare un sicario, per poi iniziare un percorso di consapevolezza e crollo psicologico. Il film segue il suo punto di vista, tra sensi di colpa, spirito di sopravvivenza e il desiderio di interrompere una catena di sangue che sembra non lasciare scampo.

Ammazzare Stanca è prodotto da Mompracem con Rai Cinema e Beta Film, con fotografia di Gherardo Gossi, montaggio di Benni Atria e musiche originali firmate da Teho Teardo.

Il film è disponibile da oggi al cinema.

