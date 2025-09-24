In lavorazione un universo cinematografico e tv dedicato a Bigfoot Monster Truck

Pure Imagination Studios e Prime Universe Films hanno acquisito i diritti esclusivi del marchio di monster truck Bigfoot, con l’obiettivo di costruire un universo cinematografico e televisivo attorno ad esso. Il lancio multipiattaforma includerà un film live-action, contenuti animati, videogiochi e prodotti di consumo pensati per presentare Bigfoot a una nuova generazione.

Progettato dal pioniere dei monster truck Bob Chandler e dalla sua Bigfoot 4X4, Inc., Bigfoot è ampiamente riconosciuto come il primo monster truck al mondo. Chandler lo creò oltre 50 anni fa e nei decenni successivi lo ha visto diventare un simbolo di potenza, innovazione e ingegnosità americana, conquistando oltre 50 campionati mondiali, stabilendo decine di record mondiali e catturando l’attenzione di milioni di persone attraverso eventi dal vivo, merchandising e media.

Il film live-action su Bigfoot esplorerà la vera storia di Chandler e le origini del fenomeno dei monster truck, mescolando l’atmosfera americana degli anni ’80, l’eroismo dei perdenti e l’azione adrenalinica per raccontare una grande, divertente storia familiare, audace come il Bigfoot stesso. Tra le produzioni animate, ci sarà una serie animata in 3D, rivolta ai bambini dai 5 ai 9 anni. La serie è ambientata al Chandler Ranch, dove Bigfoot e i suoi amici affrontano avventure di corse e lezioni di vita. Oltre a nuovi videogiochi e contenuti digitali, Pure Imagination e Prime Universe presenteranno anche nuovi prodotti di consumo dedicati a Bigfoot, tra cui giocattoli, abbigliamento, oggetti da collezione e prodotti lifestyle.

In una dichiarazione a Deadline, il fondatore di Pure Imagination, Joshua Wexler, ha dichiarato: “BIGFOOT è più di un monster truck: è un simbolo di determinazione, inventiva e divertimento. Siamo orgogliosi di collaborare con i Chandler per lanciare una nuova era che ruggisce su schermi, console e scaffali dei negozi”.

Adrian Askarieh, fondatore di Prime Universe Films, ha dichiarato: “Questo è un progetto da sogno che dura da una vita. Il nostro obiettivo è onorare l’eredità rivoluzionaria di Bob Chandler e portare BIGFOOT a un pubblico globale completamente nuovo”.

“Quando ho costruito il primo camion BIGFOOT nel mio garage 50 anni fa, non avevo idea che si sarebbe trasformato in qualcosa di così grande, letteralmente e figurativamente”, ha detto Chandler. “Vedere cosa ha in mente Pure Imagination è allo stesso tempo commovente ed emozionante. È incredibile pensare che BIGFOOT continuerà a ispirare bambini, famiglie e fan di tutto il mondo con lo stesso senso di divertimento e meraviglia che ha dato inizio a tutto”.