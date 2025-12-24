HomeSerie TvNews

The Beauty: il trailer FX con Ashton Kutcher, Rebecca Hall ed Evan Peters promette un thriller sci-fi inquietante

Di Redazione

-

The Beauty

FX ha pubblicato il trailer ufficiale di The Beauty, la nuova serie thriller-sci-fi che vede nel cast Ashton Kutcher, Rebecca Hall ed Evan Peters. Il video introduce un racconto cupo e inquietante ambientato in un mondo dell’alta moda sconvolto da misteriose morti e da un virus in grado di trasformare gli esseri umani in versioni fisicamente “perfette”… a un prezzo devastante.

Nel trailer vediamo gli agenti dell’FBI Cooper Madsen (Evan Peters) e Jordan Bennett (Rebecca Hall) impegnati a indagare su un’ondata di omicidi che porta lentamente alla scoperta di The Corporation, l’oscura organizzazione guidata dal miliardario interpretato da Ashton Kutcher, creatore di un farmaco segreto chiamato proprio “The Beauty”. Le immagini mostrano un’atmosfera carica di tensione, un’estetica elegante e disturbante e una serie di sequenze che promettono un’indagine internazionale ricca di colpi di scena.

Il trailer anticipa anche la presenza di Anthony Ramos nei panni di un sicario letale assoldato per proteggere l’impero di Kutcher, mentre la storia seguirà un’epidemia in rapida diffusione e un crescendo di paranoia globale. FX presenta la serie come un mystery ad alta tensione che unisce thriller investigativo, critica sociale e body-horror.

The Beauty debutterà prossimamente su FX e in streaming su Hulu negli Stati Uniti. In Italia su star di Disney+.

