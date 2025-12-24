Dark Winds – Stagione 4: Il trailer rivela la data di uscita e il ruolo di Titus Welliver

Il trailer della quarta stagione di Dark Winds della AMC rivela la data di uscita e il ruolo di Titus Welliver. Basata sui romanzi Leaphorn & Chee di Tony Hillerman, la serie AMC segue le vicende dei due agenti della polizia tribale Navajo, Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) e Jim Chee (Kiowa Gordon) che, insieme a Bernadette Manuelito (Jessica Matten), indagano sui misteri che si celano dietro i crimini violenti commessi nel sud-ovest degli Stati Uniti negli anni ’70.

Ora, AMC ha pubblicato un nuovo trailer della stagione 4 di Dark Winds, che segue le indagini sulla scomparsa di una ragazza Navajo di 16 anni di Los Angeles, che è “in pericolo”. Il trailer rivela anche il ruolo di Titus Welliver nei panni di Dominic McNair, uno spietato boss della criminalità di Los Angeles che pronuncia la frase: “Se quella ragazza parla, tutta la faccenda verrà a galla”. Guarda il trailer qui sotto:

Creata da Graham Roland e prodotta da George R. R. Martin e dal compianto Robert Redford, Dark Winds segue le vicende di tre agenti della polizia tribale Navajo – Joe Leaphorn, Jim Chee e Bernadette Manuelito – nei Four Corners del sud-ovest americano negli anni ’70.

Tuttavia, Dark Winds – stagione 4 è la prima a spostare l’ambientazione a Los Angeles, concentrandosi sulla ricerca di una ragazza Navajo scomparsa, che porta Leaphorn, Chee e Manuelito fuori dalla Nazione Navajo e nel crudo mondo della malavita per salvarla da un killer ossessivo legato alla criminalità organizzata.

Oltre a Zahn McClarnon, Kiowa Gordon e Jessica Matten, il cast di Dark Winds include anche Deanna Allison, Natalie Benally, Andersen Kee e Wade Adakai in ruoli ricorrenti. Oltre a Titus Welliver, i nuovi membri del cast della quarta stagione includono Isabel DeRoy-Olson nel ruolo di Billie Tsosie, Chaske Spencer nel ruolo di Sonny, Luke Barnett nel ruolo dell’agente speciale dell’FBI Toby Shaw e Franka Potente nel ruolo di Irene Vaggan.

Parlando con TV Insider, lo showrunner John Wirth ha anticipato il nuovo grande cattivo della quarta stagione, che non è Dominic McNair interpretato da Titus Welliver, ma Irene Vaggan (Franka Potente), dicendo:

È una specie di sociopatica e psicopatica, e anche se [Joe] ha avuto a che fare con alcuni individui poco raccomandabili nel corso degli anni come agente di polizia tribale Navajo, non credo che abbia mai incontrato una persona del genere. Quindi lei lo sta sorprendendo.

Dopo il finale di Dark Winds – stagione 3, che ha visto la moglie di Joe, Emma (Deanna Allison), lasciarlo, Wirth ha rivelato:

Non dirò se si tratta di una rottura definitiva o meno, ma è sicuramente qualcosa che lo ha spinto ad andare sulle montagne per riflettere e considerare la sua vita, le sue scelte, ciò che gli è successo di recente e ciò che potrebbe accadere in futuro. All’inizio della quarta stagione, Leaphorn sta cercando di ritrovare il suo equilibrio e di attingere ad alcuni dei modi di vivere più tradizionali dei Navajo che potrebbe aver perso di vista nel corso del tempo.

La quarta stagione di Dark Winds debutterà negli USA il 15 febbraio su AMC e AMC+.