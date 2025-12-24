HomeSerie TvNews

Dark Winds – Stagione 4: Il trailer rivela la data di uscita e il ruolo di Titus Welliver

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Zahn McClarnon e Joseph Runningfox in Dark Winds

Il trailer della quarta stagione di Dark Winds della AMC rivela la data di uscita e il ruolo di Titus Welliver. Basata sui romanzi Leaphorn & Chee di Tony Hillerman, la serie AMC segue le vicende dei due agenti della polizia tribale Navajo, Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) e Jim Chee (Kiowa Gordon) che, insieme a Bernadette Manuelito (Jessica Matten), indagano sui misteri che si celano dietro i crimini violenti commessi nel sud-ovest degli Stati Uniti negli anni ’70.

Ora, AMC ha pubblicato un nuovo trailer della stagione 4 di Dark Winds, che segue le indagini sulla scomparsa di una ragazza Navajo di 16 anni di Los Angeles, che è “in pericolo”. Il trailer rivela anche il ruolo di Titus Welliver nei panni di Dominic McNair, uno spietato boss della criminalità di Los Angeles che pronuncia la frase: “Se quella ragazza parla, tutta la faccenda verrà a galla”. Guarda il trailer qui sotto:

Creata da Graham Roland e prodotta da George R. R. Martin e dal compianto Robert Redford, Dark Winds segue le vicende di tre agenti della polizia tribale Navajo – Joe Leaphorn, Jim Chee e Bernadette Manuelito – nei Four Corners del sud-ovest americano negli anni ’70.

Tuttavia, Dark Winds – stagione 4 è la prima a spostare l’ambientazione a Los Angeles, concentrandosi sulla ricerca di una ragazza Navajo scomparsa, che porta Leaphorn, Chee e Manuelito fuori dalla Nazione Navajo e nel crudo mondo della malavita per salvarla da un killer ossessivo legato alla criminalità organizzata.

Oltre a Zahn McClarnon, Kiowa Gordon e Jessica Matten, il cast di Dark Winds include anche Deanna Allison, Natalie Benally, Andersen Kee e Wade Adakai in ruoli ricorrenti. Oltre a Titus Welliver, i nuovi membri del cast della quarta stagione includono Isabel DeRoy-Olson nel ruolo di Billie Tsosie, Chaske Spencer nel ruolo di Sonny, Luke Barnett nel ruolo dell’agente speciale dell’FBI Toby Shaw e Franka Potente nel ruolo di Irene Vaggan.

Parlando con TV Insider, lo showrunner John Wirth ha anticipato il nuovo grande cattivo della quarta stagione, che non è Dominic McNair interpretato da Titus Welliver, ma Irene Vaggan (Franka Potente), dicendo:

È una specie di sociopatica e psicopatica, e anche se [Joe] ha avuto a che fare con alcuni individui poco raccomandabili nel corso degli anni come agente di polizia tribale Navajo, non credo che abbia mai incontrato una persona del genere. Quindi lei lo sta sorprendendo.

Dopo il finale di Dark Winds – stagione 3, che ha visto la moglie di Joe, Emma (Deanna Allison), lasciarlo, Wirth ha rivelato:

Non dirò se si tratta di una rottura definitiva o meno, ma è sicuramente qualcosa che lo ha spinto ad andare sulle montagne per riflettere e considerare la sua vita, le sue scelte, ciò che gli è successo di recente e ciò che potrebbe accadere in futuro. All’inizio della quarta stagione, Leaphorn sta cercando di ritrovare il suo equilibrio e di attingere ad alcuni dei modi di vivere più tradizionali dei Navajo che potrebbe aver perso di vista nel corso del tempo.

La quarta stagione di Dark Winds debutterà negli USA il 15 febbraio su AMC e AMC+.

Articolo precedente
Dear Santa, spiegazione del finale: il fratello di Liam è vivo?
Articolo successivo
Star Trek: Strange New Worlds, sorpresa nel finale: Bones e Sulu arriveranno nella stagione 5
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved