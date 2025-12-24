Star Trek: Strange New Worlds, sorpresa nel finale: Bones e Sulu arriveranno nella stagione 5

Star Trek: Strange New Worlds regala ai fan un annuncio a sorpresa: il finale della stagione 5 — che sarà anche l’episodio conclusivo della serie — introdurrà due personaggi iconici dell’Universo Trek. CBS Studios e Paramount+ hanno infatti confermato che il Dr. Leonard “Bones” McCoy e Hikaru Sulu appariranno nell’ultimo episodio, interpretati rispettivamente da Thomas Jane e Kai Murakami.

La produzione della quinta e ultima stagione si è appena conclusa a Toronto, con debutto previsto su Paramount+ nel 2027. Prima del gran finale, però, gli spettatori potranno vedere altre due stagioni: la quarta, già completata e attesa nel 2026, e la quinta, composta da 6 episodi, che chiuderà la storia del Capitano Christopher Pike (Anson Mount) e dell’equipaggio della USS Enterprise.

Thomas Jane, candidato ai Golden Globe e noto per titoli come The Thin Red Line, The Mist, Boogie Nights, Deep Blue Sea e per aver interpretato Frank Castle nel Punisher del 2004, raccoglie l’eredità lasciata da DeForest Kelley nella serie originale e da Karl Urban nei film di J.J. Abrams. Un casting di grande profilo che, secondo molti, potrebbe suggerire un coinvolgimento futuro dell’attore in altri progetti Trek, incluso il possibile spinoff Star Trek: Year One, dedicato al primo anno del Capitano Kirk al comando dell’Enterprise.

A interpretare Sulu sarà invece Kai Murakami, attore giapponese al suo debutto televisivo, con esperienza nella Royal Shakespeare Company e nel performance capture di videogiochi come Assassin’s Creed Shadows e Rise of the Ronin. Murakami segue le orme di George Takei — che rese iconico il personaggio nella serie originale — e di John Cho, che lo ha interpretato nei reboot cinematografici.

L’apparizione di Bones e Sulu nel finale sembra destinata a segnare la transizione narrativa verso il passaggio di consegne tra Pike e James T. Kirk (Paul Wesley). È possibile che il finale mostri il nuovo equipaggio dell’Enterprise già in formazione, oppure che la serie scelga volutamente di saltare parte del canon tradizionale per accompagnare visivamente l’arrivo dell’era Kirk.

Qualunque sia la direzione, l’ingresso di due figure così fondamentali nella mitologia di Star Trek aggiunge attesa al percorso conclusivo della serie. Con la stagione 4 in arrivo nel 2026 e la 5 nel 2027, ci vorrà ancora tempo prima di vedere Thomas Jane e Kai Murakami sul ponte dell’Enterprise — ma la rotta verso il finale è già tracciata.