Stranger Things, Finn Wolfhard spiega perché Mike ripete sempre le stesse frasi

A poche ore dall’uscita di Stranger Things 5 – Volume 2 su Netflix, i fan stanno rivedendo gli episodi alla ricerca di indizi e dettagli nascosti. Tra le osservazioni più discusse c’è un tratto distintivo di Mike Wheeler: il personaggio interpretato da Finn Wolfhard tende a ripetere le sue battute due volte, spesso con tono crescente. Un’abitudine che per molti sarebbe legata alla psicologia del personaggio, ma che l’attore ora chiarisce definitivamente.

Intervistato da Decider, Wolfhard rivela che la ripetizione non nasce da una caratterizzazione spontanea, ma da una scelta degli showrunner Matt e Ross Duffer. Secondo l’attore, i Duffer usano questo espediente di scrittura per sottolineare concetti chiave e guidare l’attenzione dello spettatore: «È una cosa dei Duffer. Non li ho mai sentiti parlare così nella vita reale, ma l’hanno inserita nei copioni per evidenziare quanto qualcosa sia importante.»

Wolfhard racconta che tutto è nato da una scena della prima stagione in cui, ripetendo una battuta, riuscì a rendere il momento particolarmente credibile. I Duffer notarono quell’effetto e decisero di trasformarlo in un tratto distintivo di Mike: «L’ho fatto una volta e loro hanno pensato: “È credibile”. Così hanno continuato a inserirlo. È diventato un marchio del personaggio.»

Sui social, i fan hanno già creato compilazioni dei momenti più iconici del “doppio Mike”, come «What’s wrong with you? What is wrong with you?!», «Will is alive. Will is alive!» e «Right, El? Right, El?!». C’è chi ha teorizzato che la ripetitività derivi dal ruolo di Mike come figlio di mezzo, ma Wolfhard conferma che si tratta soprattutto di un espediente narrativo utile a enfatizzare le informazioni cruciali.

Il fenomeno dimostra ancora una volta quanto Stranger Things, fin dal 2016, sia diventata una serie analizzata in ogni minimo dettaglio da un pubblico estremamente appassionato. Con un cast che comprende anche Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Joe Keery, Maya Hawke, Cara Buono, Winona Ryder, David Harbour, Jamie Campbell Bower e Paul Reiser, la serie continua a essere un evento culturale globale.

Dopo il colpo di scena del mid-season finale, che ha visto Will scoprire un potere simile a quello di Eleven, il gruppo dovrà elaborare un piano per fermare Vecna una volta per tutte. E chissà se, nel farlo, Mike ci regalerà un ultimo momento di “dialogo doppio” da aggiungere alla lista.

Stranger Things 5 – Volume 2 debutta su Netflix il 25 dicembre alle 20:00 ET.