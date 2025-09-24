Spider-Man: Brand New Day, un nuovo villain si aggiunge al film!

Sebbene sia assente dalla timeline del Marvel Cinematic Universe dal 2021, Tom Holland si sta preparando a riprendere finalmente il ruolo di Peter Parker nella Fase 6 con Spider-Man: Brand New Day, mentre la Saga del Multiverso volge al termine. Nonostante Holland abbia recentemente subito un infortunio, secondo quanto riportato domenica 21 settembre, la star britannica dovrebbe riprendere le riprese tra un paio di giorni. Poiché le riprese principali sono in corso già da un po’, stanno intanto finalmente emergendo nuovi dettagli sul tanto atteso film sui supereroi.

Deadline riporta infatti che Marvin Jones III è stato scritturato per Spider-Man: Brand New Day della Marvel Studios e Sony Pictures nel ruolo di Lonnie Lincoln, alias Tombstone. Anche se Sony e Marvel non hanno ancora commentato il casting, l’attore ha già doppiato il cattivo in Spider-Man: Un nuovo universo, e il film MCU segnerà così il suo debutto dal vivo. Jones non è nuovo all’interpretazione di cattivi dei fumetti, avendo già interpretato Tobias Whale della DC Comics nella serie TV Black Lightning della CW, che è entrata a far parte dell’Arrowverse nella terza stagione.

La star si unisce così a diversi nuovi membri del cast MCU di questo episodio, tra cui Sadie Sink, Liza Colón-Zayas e Tramell Tillman. Con la sua aggiunta al cast di Spider-Man: Brand New Day, è evidente che il film sta cercando di espandere la mitologia di Spider-Man con cattivi che non sono così importanti come Green Goblin o Doctor Octopus. Non è stato ancora determinato se Tombstone sarà l’antagonista principale, dato che anche Michael Mando tornerà nei panni di Mac Gargan, meglio conosciuto come Scorpion.

È tuttavia degno di nota il fatto che abbiano riportato lo stesso attore che ha doppiato Lincoln nella serie animata Spider-Verse per la sua incarnazione live-action. Ciò non significa che si tratti di un crossover tra l’MCU e lo Spider-Verse, ma piuttosto che Jones sta semplicemente interpretando una sua variante. In ogni caso, sarà interessante scoprire come verrà adattato questo particolare antagonista dall’aspetto piuttosto iconico.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.