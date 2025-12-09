Il nuovo progetto di Black Panther punta al prossimo blockbuster da 1 miliardo di dollari dell’MCU

Marvel ha appena anticipato la premessa perfetta per il prossimo film dedicato a Black Panther, suggerendo un progetto potenzialmente in grado di replicare uno dei pochi pattern da 1 miliardo di dollari che lo studio abbia mai realizzato. Ad oggi, infatti, solo due personaggi del MCU hanno superato il miliardo con il loro film d’esordio solista: Black Panther e Captain Marvel. L’opera di Ryan Coogler del 2018, interpretata dall’indimenticabile Chadwick Boseman, è diventata un fenomeno culturale senza precedenti, in grado di competere persino con l’impatto mediatico di Avengers: Infinity War.

Con l’avvicinarsi del sessantesimo anniversario dalla prima apparizione fumettistica di Black Panther nel 2026, Boseman continua a essere una presenza impossibile da sostituire. Tuttavia, dopo il tributo emotivo di Black Panther: Wakanda Forever, Marvel Studios proseguirà il percorso del personaggio nel MCU — che si tratti di mantenere Shuri (Letitia Wright) nel ruolo o di recastare T’Challa. Black Panther 3 è già in fase di sviluppo, e oltre questo capitolo il personaggio appare destinato a rimanere centrale nel futuro della saga.

I variant cover per il 60° anniversario rivelano il potenziale del prossimo film

Per celebrare l’anniversario, Marvel Comics ha rivelato una serie di variant cover dedicate a Black Panther, in cui T’Challa appare al fianco di Wolverine, Captain America, Doctor Strange, Spider-Man e dei Fantastici Quattro. Sebbene queste collaborazioni non siano necessariamente parte delle trame fumettistiche in arrivo, offrono idee eccezionali per futuri film MCU.

Tra le possibilità più discusse:

Black Panther & Doctor Strange

Un film che colmerebbe il vuoto lasciato dall’assenza dell’Illuminati nella timeline principale.

Black Panther & Captain America (Sam Wilson)

Un team-up che darebbe impulso al Cap di Anthony Mackie, soprattutto in vista di un eventuale Captain America 5.

Black Panther nei Fantastici Quattro

Un omaggio perfetto alle origini fumettistiche di T’Challa, introdotto proprio in Fantastic Four #52.

Black Panther & Wolverine

Il concept più esplosivo: un’erede naturale al successo planetario di Deadpool & Wolverine.

Perché Black Panther & Wolverine sarebbe un nuovo successo assicurato

Sebbene non siano soliti collaborare fuori dal contesto degli Avengers, Black Panther e Wolverine condividono molto più di quanto appaia. Entrambi sono combattenti feroci dotati di artigli indistruttibili (vibranio vs adamantio) e sono leader che apprendono gradualmente a lavorare in squadra.

A differenza della dinamica “caotica” tra Deadpool e Wolverine, qui Wolverine affiancherebbe un partner serio, disciplinato e intransigente — una combinazione capace di conquistare sia i fan più adulti sia il pubblico generalista.

È esattamente il tipo di team-up in grado di generare un nuovo fenomeno da 1 miliardo di dollari, replicando la formula della rivelazione puntata su due icone amatissime.

Il MCU ha bisogno di mantenere Black Panther centrale dopo Secret Wars

Con Avengers: Doomsday e Secret Wars in arrivo, Shuri dovrebbe assumere un ruolo chiave nella nuova configurazione degli eroi Marvel. Tuttavia, l’ingresso imminente dei Fantastici Quattro, dei New Avengers e di nuovi protagonisti rischia di oscurarne la presenza.

Black Panther — sia come Shuri che come eventuale T’Challa recastato — deve tornare a essere una figura trainante, paragonabile all’importanza che Iron Man ebbe durante la Infinity Saga.

Team-up cinematografici di alto profilo, apparizioni strategiche in film come Spider-Man 4 o un crossover con Captain America o Wolverine potrebbero riportare il personaggio al centro della scena, consolidando un nuovo filone narrativo destinato a dominare il box office.