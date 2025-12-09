Stranger Things – Stagione 5 Volume 2: i nuovi character poster

Mancano solo poche settimane alla prossima tornata di episodi di Stranger Things – Stagione 5, in uscita su Netflix. I riflettori sono puntati su nove dei giovani protagonisti della serie, mentre si preparano per lo scontro finale contro Vecna.

Il Volume 1 di questa stagione finale non ha visto vittime importanti, ma non sappiamo se tutti quelli che vedrete nei poster qui sotto, condivisi per la prima volta su SFFGazette.com, ne usciranno vivi. I fan della serie lo sperano sicuramente, ma la posta in gioco sarà alta.

L’ultima volta che abbiamo visitato il mondo di Stranger Things, Vecna ​​(Jamie Campbell Bower) tende un’imboscata agli eroi, spingendo Will Byers (Noah Schnapp) a prendere il controllo dei Demogorgoni e della mente di Vecna ​​e a liberare i suoi amici dalla morsa omicida del mostro.

“Abbiamo sempre saputo che Will ha un legame con Vecna ​​e il Sottosopra”, ha dichiarato di recente Ross Duffer. “Nella seconda stagione, abbiamo iniziato ad approfondire l’argomento, ma una delle prime idee della nuova stagione è stata: ‘E se Will fosse in grado di sfruttare questo legame e usarlo contro i nostri cattivi?'”

“Abbiamo anche ritenuto naturale concentrare la storia su Will. Era il ragazzo rapito nella prima stagione, quindi ci è sembrato giusto che la storia chiudesse il cerchio. Se c’era qualcuno che doveva essere la chiave per porre fine a Vecna, quello doveva essere Will”, ha aggiunto.

Matt Duffer ha osservato: “Eravamo più interessati a esplorare come sviluppa questi poteri e come si collegano al suo personaggio. E ci sono molte cose con cui Will ha dovuto fare i conti nel corso delle quattro stagioni precedenti a questa: tante emozioni e conflitti interiori che rimangono irrisolti.”

“Volevamo che crescesse come essere umano e diventasse una versione completa di se stesso, che accettasse veramente se stesso. E una volta che sarà in grado di farlo, sarà in grado di sfruttare questi incredibili poteri.”

Molti fan di Stranger Things hanno ritenuto che l’emergere dei poteri di Will sia stato un momento “da spacco di internet”. Altri, nel frattempo, hanno sentimenti contrastanti, ma qualunque cosa accada, la speranza è che i Duffer abbiano ideato una conclusione degna di un’epica e degna di questa longeva serie.

