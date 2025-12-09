Netflix risponde all’offerta della Paramount per l’acquisto della Warner Bros.

Paramount Skydance è entrata in una guerra di offerte e nella giornata di ieri ha annunciato un’offerta pubblica di acquisto ostile nel tentativo di acquistare tutte le azioni rimanenti di Warner Bros. Discovery. Netflix e i suoi co-amministratori delegati, Ted Sarandos e Greg Peters, non sono però rimasti a guardare e hanno annunciato ufficialmente la loro posizione sulla situazione attuale.

Alla conferenza UBS Global Media and Communications, i CEO di Netflix hanno dichiarato di essere fiduciosi riguardo all’accordo con WBD, annunciato la scorsa settimana. I due hanno affrontato le preoccupazioni relative all’acquisizione di Warner Bros. e HBO Max da parte di Netflix, affermando che avrebbero garantito la “creazione e la tutela dei posti di lavoro nell’industria dell’intrattenimento”. Sarandos ha risposto all’offerta ostile di Paramount dicendo:

“La mossa di oggi era del tutto prevedibile. Abbiamo concluso un accordo e ne siamo incredibilmente soddisfatti. Riteniamo che sia ottimo per i nostri azionisti. È ottimo per i consumatori. Riteniamo che sia un ottimo modo per creare e proteggere posti di lavoro nell’industria dell’intrattenimento. Siamo estremamente fiduciosi che riusciremo a portare a termine l’operazione“.

Anche il consiglio di amministrazione di Warner Bros. Discovery ha risposto alla proposta della Paramount e ha dichiarato che avrebbe comunicato la propria decisione entro 10 giorni lavorativi (19 dicembre). L’accordo di Netflix con WBD per l’acquisto delle attività dello studio Warner Bros., HBO e HBO Max per un valore aziendale di 82,7 miliardi di dollari è stato annunciato la scorsa settimana, ma la Paramount non ha nascosto il proprio disappunto per le attuali trattative.

L’offerta interamente in contanti di Paramount equivale a un valore aziendale di 108,4 miliardi di dollari, che rappresenta un aumento sostanziale rispetto alla proposta di Netflix. La proposta di Netflix ha un valore di 27,75 dollari in contanti (23,25 dollari) e azioni (4,50 dollari), soggetta a un collar e alle prestazioni future di Netflix. Paramount ha rilasciato una dichiarazione in merito all’offerta:

“L’offerta strategicamente e finanziariamente interessante di Paramount agli azionisti di WBD rappresenta un’alternativa superiore alla transazione di Netflix, che offre un valore inferiore e incerto ed espone gli azionisti di WBD a un lungo processo di autorizzazione normativa multigiurisdizionale dall’esito incerto, oltre che a un mix complesso e volatile di azioni e contanti”.

Netflix ha assicurato che le uscite nelle sale cinematografiche proseguiranno anche in caso di acquisizione, ma con lo streaming che sta diventando il modo principale con cui le persone consumano i film… è un momento preoccupante per i cinefili di tutto il mondo. Paramount ha dichiarato che, nonostante le promesse di Netflix, aumenterà i prezzi e distruggerà posti di lavoro, ma solo il tempo dirà chi aveva ragione.