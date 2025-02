Anthony Mackie: 10 cose che forse non sai sull’attore

Divenuto celebre negli ultimi anni per il ruolo di Falcon nel Marvel Cinematic Universe, Anthony Mackie ha provato in più occasioni di essere un attore completo, recitando in progetti ben diversi da quelli in cui si è soliti vederlo. Tra i nomi di punta per il futuro dell’MCU, Mackie vive al momento un periodo d’oro, apprezzato dai fan e dalla critica.

Ecco 10 cose che non sai di Anthony Mackie.

I film e i programmi TV di Anthony Mackie

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. Particolarmente prolifico come attore, Mackie debutta al cinema nel 2002 con il film 8 Mile, dove recita accanto al rapper Eminem. Negli anni sucessivi partecipa a film di rilievo come The Manchurian Candidate (2004), Million Dollar Baby (2004), Half Nelson (2006), The Hurt Locker (2009), Notorius B.I.G. (2009), Real Steel (2011), La leggenda del cacciatore di vampiri (2012) e Il quinto potere (2013). Ha poi provato la propria versatilità recitando in Codice 999 (2016), Detroit (2017), The Hate U Give (2018), Seberg (2019), Point Blank – Conto alla rovescia (2019), The Banker (2020), La donna alla finestra (2020), Un fantasma in casa (2023), Ghosted (2023), If You Were the Last (2023) ed Elevation (2024).

2. È divenuto noto per il ruolo di un supereroe. Nel 2014 ottiene maggior popolarità grazie al ruolo di Falcon nei film Marvel Captain America: The Winter Soldier (2014), con Chris Evans, Avengers: Age Of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019), dove recita al fianco di attori come Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Don Cheadle e Paul Rudd. Riprende il ruolo di Sam Wilson al cinema, stavolta come nuovo Captain America, per il film Captain America: Brave New World, in cui recita accanto a Harrison Ford.

3. Ha preso parte a prodotti televisivi. Dopo aver recitato nei film televisivi Sucker Free City (2004) e All the Way (2016), si fa notare come protagonista della puntata Striking Vipers, della quinta stagione della serie Black Mirror (2019). È poi il protagonista della seconda stagione di Altered Carbon (2020), mentre nel 2021 è protagonista di The Falcon and the Winter Soldier, dove riprende il ruolo di Falcon. Nel 2023 recita infine nella serie Twisted Metal.



Anthony Mackie e Eminem in 8 Mile

4. Ha recitato con il noto rapper. L’attore ha debuttato al cinema con il ruolo di Papa Doc in 8 Mile. Questi è il capo del Free World, gruppo di aspiranti rapper contro i quali si pone Jimmy Smith, interpretato da Eminem. I due si sfideranno infine per una battaglia all’ultima rima, dove si stabilirà chi di loro è il miglior rapper. La scene tra i due fu inoltre totalmente improvvisata e grazie alla sua interpretazione Mackie è divenuto subito molto popolare.

Anthony Mackie ha interpretato anche il rapper Tupac

Il suo personaggio in 8 Mile a un certo punto viene paragonato negativamente per le sue capacità di rapper a quelle di Tupac Shakur. 6 anni dopo, Anthony ha avuto modo di interpretare proprio Tupac nel film Notorious B.I.G. (2009).

Anthony Mackie è Falcon nel Marvel Cinematic Universe

5. È il ruolo che sognava da sempre. Tra i desideri di Mackie vi era quello di interpretare un supereroe al cinema. L’attore ha dichiarato di aver mandato numerose email agli studi Marvel richiedendo di essere selezionato per una qualsiasi parte. Colpito dalla sua tenacia, il produttore Kevin Feige decise di affidargli il ruolo di Falcon, con il quale sarebbe poi divenuto noto. Mackie ha poi raccontato di aver voluto interpretare tale ruolo per dimostrare che possono esistere supereroi neri nei quali potersi identificare.

Anthony Mackie è il nuovo Captain America

6. Chris Evans gli ha rivelato la notizia. Durante una recente intervista per promuovere Captain America: Brave New World, Anthony Mackie ha rivelato che a fargli scoprire che sarebbe divenuto il nuovo Captain America del MCU è stato proprio l’originale Captain America, Chris Evans. Quest’ultimo ha infatti fatto leggere il copione di Avengers: Endgame al collega, svelandogli così come nelle ultime pagine fosse presente il passaggio di scudo tra i loro personaggi. Mackie ha rivelato di aver avuto difficoltà a credere alla cosa e se ne è convinto solo dopo la conferma da parte di Evans.

Anthony Mackie in Black Mirror

7. È stato protagonista di un noto episodio della serie Netflix. Mackie è il protagonista dell’episodio Striking Vipers, il primo della quinta stagione di Black Mirror. In esso interpreta Danny, il quale intraprende una complessa relazione con un suo amico all’interno però di un videogioco in realtà virtuale. Un episodio molto affascinante che ha permesso a Mackie di cimentarsi con un ruolo diverso dai soliti in cui lo si era fino a quel momento visto.

Anthony Mackie e Morena Baccarin in Elevation

8. Ha prodotto il film. Nel 2024 Mackie prende parte a Elevation, un film thriller d’azione post-apocalittico in cui recita accanto all’attrice Morena Baccarin. Nel film, Mackie interpreta un padre single che insieme a due donne abbandona la sicurezza della sua casa per affrontare creature mostruose per salvare la vita di un ragazzo. Oltre ad essere il protagonista maschile del film, Mackie ne è anche produttore.

La moglie di Anthony Mackie

9. Ha sposato la sua storica fidanzata. Nel 2014 l’attore ha sposato Sheletta Chapital, sua compagna di lunga data. I due mantengono la loro vita sentimentale privata, evitando di condividere dettagli personali. Passa infatti quasi inosservata la nascita dei loro figli, quattro in tutto, poi annunciati pubblicamente dall’attore. Tuttavia, sempre senza attirare l’attenzione dei media, i due hanno poi divorziato nel 2018.

L’età e l’altezza di Anthony Mackie

10. Anthony Mackie è nato a New Orleans, in Louisiana, Stati Uniti, il 23 settembre 1978. L’attore è alto complessivamente 1,78 metri.

