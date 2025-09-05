HomeCinema News2025

Call My Agent!, il film con il cast originale in arrivo nel 2026!

Di Gianmaria Cataldo

-

Call My Agent film 2026

I rappresentanti e i manager hanno concluso l’accordo e il tanto atteso film Call My Agent! sta per diventare realtà. Il cast principale della serie originale francese è tornato e la creatrice, sceneggiatrice e showrunner Fanny Herrero ha scritto la sceneggiatura. In un’intervista esclusiva concessaci in occasione della consegna del Deadline French TV Disruptor Award, Herrero ha condiviso la sua emozione per la realizzazione del progetto. Confermando che il film è in lavorazione, ha dichiarato: “Posso solo dire che la sceneggiatura è pronta. Quindi sì, ora è in fase di realizzazione”.

A quanto pare, riunire il cast ha rappresentato un rompicapo logistico, vista la grande richiesta degli attori dopo il successo della serie originale. Tuttavia, gli impegni sono stati liberati e gli agenti dei talenti stanno tornando al lavoro. “Sono così felice di scrivere di nuovo per loro”, ha detto Herrero. “Sono così stimolanti, li adoro tutti. E il fatto che me ne sia andata e che siano passati quasi cinque anni dall’uscita dell’ultima stagione [rende] così bello essere di nuovo insieme”.

La commedia corale seguiva le vicende di un’agenzia di talenti parigina immaginaria chiamata ASK. Raccontava la vita dei rappresentanti e dei loro clienti con un cast stellare di guest star che interpretavano se stessi. Tra i talenti presenti c’erano Monica Bellucci, Charlotte Gainsbourg, Béatrice Dalle e Jean Reno, mentre la star statunitense Sigourney Weaver è apparsa nell’ultima stagione dello show.

Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Liliane Rovère, Fanny Sidney, Laure Calamy e Nicolas Maury hanno a loro volta tutti recitato nella serie. Rendendo omaggio al cast originale mentre il film prende forma, Herrero ha aggiunto: “Sono così orgogliosa di tutti loro. Abbiamo costruito insieme qualcosa che ha cambiato le nostre vite, quindi avremo questo in comune per sempre“.

Herrero ha scritto le stagioni da 1 a 3 prima di lasciare la quarta e ultima stagione su France Televisions a causa di tensioni creative. L’autrice non ha al momento rivelato dettagli sullo studio o sulla piattaforma, sulla trama o sui nomi delle guest star del film, ma ci si aspetta che ci saranno ospiti di grande fama.

Lo show originale è stato prodotto dall’etichetta Mediawan Mon Voisin Productions e Mother Production. Ci sono state diverse false partenze con notizie su una nuova serie o un nuovo film che circolavano da anni. Questa volta sta davvero succedendo. La produzione inizierà quest’anno, il che suggerisce un’uscita nel 2026.

Il successo internazionale di Call My Agent!

La serie ha vinto l’International Emmy per la migliore commedia ed è stata un successo sulla TV francese prima di attirare l’attenzione mondiale su Netflix. Sono seguite versioni locali della serie in paesi come Italia (qui la nostra recensione della seconda stagione), India, Canada, Turchia e Regno Unito, dove è stata trasmessa su Prime Video. È stata inoltre annunciata una versione tedesca per Disney+ ed Eva Longoria sta realizzando un adattamento in lingua spagnola.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
ALTRE STORIE

