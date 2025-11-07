Chris Hemsworth: un memorabile viaggio on the road, dal 24 novembre su Disney+

Chris Hemsworth: un memorabile viaggio on the road, il documentario di un’ora, prodotto da Protozoa del regista candidato all’Oscar® Darren Aronofsky, da Nutopia di Jane Root e da Wild State di Chris Hemsworth e Ben Grayson, debutterà il 24 novembre su Disney+.

Oggi, più di 57 milioni di persone in tutto il mondo convivono con la demenza, la cui causa più comune è il morbo di Alzheimer. Ogni anno si registrano ben 10 milioni di nuovi casi di demenza in tutto il mondo, il che solleva una domanda: cosa possiamo fare per aiutare chi ne è affetto? È questa domanda che ha spinto Chris Hemsworth a rispondere con la missione più personale che abbia mai intrapreso: Chris Hemsworth: un memorabile viaggio on the road. Andando oltre la propria salute, come mostrato nella serie Limitless, in questo speciale profondamente emozionante Chris intraprende un viaggio in moto attraverso l’Australia con suo padre Craig, a cui è stato recentemente diagnosticato l’Alzheimer, per riaccendere i ricordi e rafforzare il loro legame, esplorando l’efficace scienza della connessione, della comunità e della nostalgia, strumenti cruciali ma spesso trascurati nella protezione della salute del cervello.

In questo viaggio commovente ed edificante, ispirato dalla recente diagnosi di Craig, Chris e suo padre partono in moto per un “viaggio indietro nel tempo”, visitando persone e luoghi del loro passato comune, dalla periferia di Melbourne alle distese selvagge dei Territori del Nord dell’Australia, per esplorare la profonda scienza delle relazioni sociali. Attraverso i paesaggi mozzafiato e sconfinati dell’Australia, il viaggio di Chris e Craig diventa un’indagine divertente e commovente del legame tra padre e figlio, dimostrando che l’amore, la comunità e le esperienze condivise possono essere una potente medicina.

La loro avventura, che Chris riprende in parte con la sua videocamera, è guidata da Suraj Samtani, specialista in demenza e psicologo clinico presso il Centre for Healthy Brain Aging della University of New South Wales, che ha lavorato con i produttori in collaborazione con la famiglia Hemsworth nel corso di un anno.

La ricerca del dottor Samtani, insieme a un recente studio globale condotto su oltre 40.000 persone in 14 paesi, ha scoperto che chi mantiene regolari interazioni sociali dimezza il rischio di sviluppare la demenza, con prove che dimostrano che forti legami sociali possono persino rallentare il declino cognitivo dopo la diagnosi. Questa scoperta fondamentale fornisce la base scientifica per gli elementi chiave del viaggio, tra cui:

Terapia della reminiscenza : rivisitare esperienze passate parlandone con qualcuno, utilizzando oggetti del passato (come foto o video personali) o visitando luoghi del passato è un ottimo modo per stimolare le capacità cognitive.

: rivisitare esperienze passate parlandone con qualcuno, utilizzando oggetti del passato (come foto o video personali) o visitando luoghi del passato è un ottimo modo per stimolare le capacità cognitive. Relazioni sociali : è dimostrato che interagire regolarmente con altre persone, ad esempio parlando con un amico o confidandosi con qualcuno, riduce il rischio di mortalità precoce.

: è dimostrato che interagire regolarmente con altre persone, ad esempio parlando con un amico o confidandosi con qualcuno, riduce il rischio di mortalità precoce. “Social Bridging”: partecipare ad attività comunitarie più ampie, come il volontariato o le passeggiate di gruppo, è collegato a un rallentamento del declino cognitivo.