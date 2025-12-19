Wolverine: un nuovo dettaglio accende le teorie sul ritorno di Hugh Jackman

Poco dopo i commenti di Hugh Jackman sul Marvel Cinematic Universe, è emersa una novità cruciale su Wolverine. Nel 2024, la timeline dell’MCU ha visto Jackman tornare al marchio Marvel, interpretando una variante di Logan in Deadpool & Wolverine e lasciando il mondo desideroso di vederlo ancora nei panni del famoso mutante.

Ora, una nuova richiesta di registrazione del marchio Wolverine è stata recentemente presentata dalla Disney, come rivelato da un elenco pubblicato sul sito web dell’USPTO, scatenando teorie su un potenziale film o serie TV in arrivo per l’iconico eroe degli X-Men. La data di presentazione della domanda era il 12 dicembre 2025.

Jackman, invece, è recentemente apparso a The View, dove gli è stato chiesto se avesse finito di interpretare la leggenda Marvel. L’attore australiano ha dichiarato: “Questo è quello che mi dice il mio istinto… non è finita. Ma questo è solo il mio parere, la Marvel potrebbe avere idee diverse”.

Dato che la Marvel Studios sta rilanciando il franchise degli X-Men con un nuovo film di squadra attualmente in fase di sviluppo, l’inserimento del marchio Wolverine arriva sicuramente in un momento interessante. Tuttavia, il film degli X-Men per la MCU non ha ancora rivelato se lui sarà coinvolto nella storia.

Ci sono state voci secondo cui Wolverine farà parte del cast di Avengers: Doomsday, ma al momento la Marvel Studios non ha annunciato che Logan apparirà nella fase 6. Tuttavia, i commenti di Jackman continuano a suggerire che il mondo non ha ancora visto l’ultima apparizione del personaggio nell’MCU.

Se è in lavorazione un nuovo progetto su Wolverine, c’è anche la possibilità che questo possa essere per chiunque interpreterà la versione MCU del personaggio dopo Avengers: Secret Wars. Dato che Jackman non interpreterà Logan per sempre, il ruolo alla fine verrà ricoperto da qualcun altro.

Logan non è l’unico ad aver vestito i panni di Wolverine nel canone Marvel, poiché anche Laura Kinney, alias X-23, ha assunto questo titolo. Dopo che Dafne Keen ha a sua volta ripreso il ruolo in Deadpool & Wolverine, un progetto da solista per lei potrebbe sempre essere possibile.