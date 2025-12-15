Perché dovresti vedere Norimberga se ami i film tratti da storie vere

Il duello tra Douglas Kelley e Hermann Göring: una storia vera che supera ogni fiction

Tra gli elementi più sorprendenti del film c’è il rapporto, realmente documentato, tra il tenente colonnello Douglas Kelley (interpretato da Rami Malek) e Hermann Göring (Russell Crowe). Kelley fu uno dei pochi ad avere un accesso diretto e privilegiato ai gerarchi nazisti durante la loro detenzione, con il compito di valutare il loro stato mentale e comprenderne le dinamiche di personalità. Il film riprende questo materiale storico e lo trasforma in uno scontro psicologico di enorme tensione: Göring emerge come una figura magnetica, manipolatrice, esperta nell’utilizzare il proprio carisma; Kelley come un uomo diviso tra il dovere scientifico e l’orrore morale che ha di fronte.

Per chi ama le storie vere, questa dialettica è irresistibile: è il tipo di confronto che nessuno sceneggiatore potrebbe inventare senza cadere nell’inverosimile, e proprio per questo, sapere che accadde realmente intensifica l’esperienza emotiva e intellettuale della visione.