Come Jonathan Bailey ha reso ancora più doloroso il momento in cui Fiyero lascia Glinda in Wicked: Parte 2

Jonathan Bailey non giustifica del tutto le decisioni di Fiyero in Wicked: Parte 2 (Wicked: For Good), affermando che questo approccio rivela le sfumature della storia. Il seguito di Wicked del 2024, entrambi i film diretti da Jon M. Chu, è finalmente arrivato nelle sale il 21 novembre. Wicked: For Good sta battendo i record al botteghino precedentemente stabiliti da Wicked, aiutato dal successo del primo film.

Wicked: Parte 2 (Wicked: For Good) descrive la fine della storia di Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande) nel mezzo di una lotta per il futuro di Oz. Oltre a trovarsi su fronti opposti del conflitto, Elphaba e Glinda sono separate dal Fiyero di Bailey, che è fidanzato con Glinda, ma come è abbastanza evidente nella campagna promozionale del film, la lascia per Elphaba a metà film.

La decisione apparentemente impulsiva di Fiyero dopo essere stato con Glinda per anni può essere criticata dal pubblico; inoltre, lui non sembra essere impressionato dal suo nuovo ruolo nella campagna contro Elphaba, ma continua comunque a stare con lei. Bailey ha affrontato questa parte dell’evoluzione del suo personaggio riflettendo sulle sue emozioni contrastanti, ma afferma anche di non aver cercato di “attenuare il colpo”.

“Le sfumature e le zone grigie della moralità all’interno di queste relazioni sono ciò che rende Wicked una storia davvero interessante”, dice Bailey in un’intervista a The Hollywood Reporter. “Penso che il tradimento sia tradimento, e che l’amore e il perdono siano trasmessi con grande complessità. Non bisogna rifuggire da questo.” Fiyero non ha molto altro da dire a Glinda se non che gli dispiace.

Elphaba è meno dispiaciuta, anche se è arrabbiata con Glinda per altri motivi quando si rivedono dopo il matrimonio rovinato. Ma il film si concentra anche sulla loro riconciliazione, quando sono successe così tante cose brutte che hanno bisogno della loro amicizia più che mai. Nonostante il litigio, Elphaba, Glinda e Fiyero si vogliono bene e si proteggono a vicenda.

Wicked: Parte 2 (Wicked: For Good)ha attualmente un punteggio del 70% su Rotten Tomatoes contro l’88% di Wicked. Nonostante le opinioni contrastanti, la maggior parte dei critici continua a elogiare le potenti interpretazioni di Erivo e Grande, così come la forte performance di Bailey nel suo ruolo secondario. Wicked: Parte 2 (Wicked: For Good) non ha ancora un ruolo definito nella prossima stagione dei premi, dopo che il suo predecessore è stato nominato per 10 Oscar.

Wicked: Parte 2 (Wicked: For Good) rimane comunque un ottimo adattamento del secondo atto dello spettacolo di Broadway, che molti avevano già riconosciuto come problematico per quanto riguarda il ritmo e la trama. Le recensioni di Wicked: For Good sembrano concordare sul fatto che i suoi elementi più forti siano le trame emotive, principalmente tra Elphaba e Glinda, ma Bailey dimostra anche una profonda comprensione del suo personaggio imperfetto che rende la sua trama degna di nota.