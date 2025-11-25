Run Away: la prossima serie di Netflix dedicata a Harlan Coben svela le prime immagini

Run Away svela un primo sguardo al nuovo mistero contorto di un attore che ritorna. La prossima serie di Harlan Coben per Netflix vede protagonista James Nesbitt, che in precedenza ha recitato in Missing You (2025), nei panni di un padre la cui vita perfetta va in pezzi dopo la scomparsa improvvisa della figlia.

Ora, Netflix ha pubblicato diverse nuove immagini di Run Away, che possono essere viste sul loro sito. Harlan Coben, produttore esecutivo di Run Away, ha dichiarato a Netflix:

Run Away parla della famiglia, di ciò che siamo disposti a fare per mantenerla unita, dei segreti che custodiamo al suo interno e di quelli che custodiamo come famiglia. Ogni volta che passiamo davanti a una casa, dietro quella porta si nasconde un intero universo di cui nessuno di noi conosce il contenuto.

La sinossi completa di Run Away di Netflix, basata sull’omonimo romanzo di Harlan Coben del 2019, recita quanto segue:

Simon (Nesbitt) aveva una vita perfetta: una moglie e dei figli che lo amavano, un ottimo lavoro, una bella casa. Ma poi sua figlia maggiore Paige è scappata di casa e tutto è andato in pezzi. Ora, quando la ritrova vulnerabile e tossicodipendente in un parco cittadino, ha finalmente l’occasione di riportare a casa la sua bambina. Ma scopre che lei non è sola e una discussione degenera in una violenza scioccante. In seguito, Simon perde di nuovo sua figlia e la sua ricerca per ritrovarla lo porterà in un pericoloso mondo sotterraneo, rivelando segreti profondi che potrebbero distruggere la sua famiglia per sempre.

James Nesbitt apparirà al fianco di Ruth Jones, Minnie Driver, Alfred Enoch e Lucian Msamati, tutti presenti nelle immagini appena pubblicate.

Il cast, che Harlan Coben definisce “un imbarazzo della ricchezza”, include anche Jon Pointing, Ellie de Lange, Adrian Greensmith, Ellie Henry, Tracy-Ann Oberman, Annette Badland, Ingrid Oliver, Maeve Courtier-Lilley, Finty Williams, Joe McGann e Amy Gledhill.

Adrian Greensmith è già apparso in Shelter (2023) di Harlan Coben.

Harlan Coben ha visionato numerosi provini per trovare l’attore perfetto per interpretare Paige, e ora non vede l’ora che il pubblico possa ammirare Ellie de Lange dare vita a questo personaggio complesso:

Ellie ha saputo cogliere sia la forza che la fragilità del personaggio di Paige, ciò che sta vivendo e i segreti che nasconde. Questo personaggio le richiede di evocare e trasmettere molte emozioni.

Harlan Coben aggiunge di aver immediatamente riconosciuto James Nesbitt come la scelta ideale per il ruolo:

Jimmy ha una gamma espressiva davvero ampia. È sempre molto naturale e autentico. È un attore empatico, nel senso che prova emozioni e poi tu provi emozioni per lui.

Run Away, proprio come Missing You e Fool Me Once, uscirà il 1° gennaio su Netflix.