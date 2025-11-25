Harry Potter: Rupert Grint condivide il consiglio dato al nuovo Ron Weasley

Da quando è stata annunciata la serie TV di Harry Potter della HBO, c’è grande curiosità nei confronti di questo adattamento dei romanzi di J. K. Rowling. Nel cast, a parte Warwick Davis nel ruolo del professor Vitious – trovero tutti nuovi attori nei ruoli dei vari personaggi che compongono la storia, per cui avremo dei nuovi Harry, Ron ed Hermione. Come già rivelato da Daniel Radcliffe (l’Harry Potter del cinema), anche Rupert Grint, il Ron Weasley del grande schermo, ha confermato di aver contattato il suo successore, Alastair Stout.

Durante una recente intervista con la BBC, l’attore ha infatti dichiarato: “Gli ho scritto una lettera, prima che iniziassero, per passare il testimone, per così dire”, ha detto l’attore dell’undicenne. “Era solo per augurargli buona fortuna. Mi sono divertito tantissimo ad entrare in questo mondo e spero che anche lui viva la stessa esperienza”.

Riflettendo sulla sua esperienza con Harry Potter, Grint ha aggiunto: “Ha cambiato tutta la mia vita in poco tempo. Ero un grande fan dei libri, quindi per me è stato come entrare nei libri, ed è stato davvero speciale”. “Ha un significato molto profondo per molte persone della mia generazione, e ancora di più per le generazioni che lo stanno scoprendo ora. È fantastico. Mi rende molto orgoglioso. È stata una cosa enorme“, ha spiegato.

”Non credo che riuscirò mai a uscire completamente dalla sua ombra, ma mi sta bene così“, ha concluso Grint. Ciascuno dei giovani attori che hanno recitato nei film di Harry Potter ha infatti dovuto accettare che il franchise li seguirà per sempre. Alcuni lo hanno accolto con favore (Tom Felton è recentemente tornato nei panni di Draco Malfoy a teatro), mentre altri hanno fatto il possibile per andare avanti. Ora, toccherà però ad una nuova generazione assumersi questo importante incarico.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

La prima stagione sarà tratta dal romanzo La pietra filosofale e abbiamo già visto alcuni altri momenti chiave del romanzo d’esordio di J.K. Rowling essere trasposti sullo schermo. La prima stagione di Harry Potter dovrebbe essere girata fino alla primavera del 2026, mentre la seconda stagione entrerà in produzione pochi mesi dopo. Ogni libro dovrebbe costituire una singola stagione, il che significa che avremo sette stagioni nell’arco di quasi un decennio.

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Il cast principale include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavender Brown, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley.

Si avranno poi Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Ci sono poi i fratelli di Ron: Tristan Harland interpreterà Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley e Gracie Cochrane Ginny Weasley.

La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max (ove disponibile) ed è guidata dalla showrunner e sceneggiatrice Francesca Gardiner (“Queste oscure materie”, “Killing Eve”) e dal regista Mark Mylod (“Succession”). Gardiner e Mylod sono produttori esecutivi insieme all’autrice della serie J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films. La serie di “Harry Potter” è prodotta da HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television.