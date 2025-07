I Fantastici Quattro: Gli Inizi, un box office da eroi per il primo fine settimana!

I Fantastici Quattro: Gli Inizi (qui la nostra recensione) è stato accolto come un eroe al botteghino; l’ultima avventura supereroistica della Marvel ha incassato 100 milioni di dollari all’estero e 218 milioni di dollari a livello globale.

Queste vendite di biglietti sono di poco superiori a quelle del lancio internazionale di Superman, che ha incassato 95 milioni di dollari debuttando in 78 mercati all’inizio di luglio. Tuttavia, Superman ha avuto un debutto globale (di poco) più ampio, con 220 milioni di dollari. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è arrivato in 52 mercati, con Messico (12 milioni di dollari), Regno Unito (10,8 milioni di dollari), Francia (5,7 milioni di dollari) e Brasile (5,1 milioni di dollari) come i territori con gli incassi più alti. Il film ha fallito in Cina con 4,5 milioni di dollari, il che non sorprende visto che il Paese è stato ostile alla maggior parte dei film di supereroi negli ultimi anni. Ma persino Superman, più riconoscibile ma ultra-patriottico, è riuscito a incassare 6,6 milioni di dollari al suo debutto in Cina.

Diretto da Matt Shakman, I Fantastici Quattro: Gli Inizi segue il quartetto di supereroi composto Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) e Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) mentre proteggono il loro mondo da un essere cosmico che divora pianeti. Le ottime recensioni e il passaparola positivo dovrebbero favorire il film al botteghino nelle prossime settimane. Questa accoglienza iniziale è incoraggiante per Disney e Marvel, che da tempo si sono distinte come le più affidabili case di produzione di successi di Hollywood, ma che recentemente hanno faticato a mantenere la costanza commerciale. Sebbene Deadpool & Wolverine dello scorso anno sia stato un enorme successo da miliardi di dollari, i due precedenti film dello studio quest’anno, Captain America: Brave New World di febbraio e Thunderbolts* di maggio, hanno entrambi perso denaro a fronte dei loro budget di 180 milioni di dollari. Altri tre film ad alto budget hanno raggiunto importanti traguardi al botteghino, con Superman e F1 che hanno raggiunto i 500 milioni di dollari e Jurassic World – La Rinascita che ha superato i 700 milioni di dollari in tutto il mondo nel fine settimana.