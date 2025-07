Peacemaker – Stagione 2, il trailer dal Comic-Con!

La maggior parte degli appassionati di cinecomic si è chiesta come la prima stagione di Peacemaker di James Gunn si sarebbe inserita nel nuovo DCU, inaugurato con Superman. Secondo lo stesso Gunn, Peacemaker – Stagione 2 dovrebbe rispondere a questa domanda, e il breve trailer uscito al Comic-Con lo fa sicuramente.

Dopo aver introdotto il concetto di universi multipli o “tascabili” in Superman, Peacemaker – Stagione 2 sembra pronta a buttarsi a capofitto nell’idea. Tanta azione da supereroi, risate fuori dagli schemi e, naturalmente, più Eagly sono in arrivo per la seconda stagione di quello che potrebbe essere un capitolo fondamentale del nascente DCU.

LEGGI ANCHE: Peacemaker – Stagione 2: cast, trama e tutto quello che sappiamo

“Peacemaker esplora la storia del personaggio che John Cena riprende all’indomani del film del 2021 del produttore esecutivo James Gunn, Suicide Squad – un uomo irresistibilmente vanaglorioso che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla!”, è stato poi riferito. I dettagli precisi sulla trama della seconda stagione sono ancora per lo più nascosti, ma sappiamo che Frank Grillo riprenderà il ruolo di Rick Flag Sr. e cercherà di vendicarsi per l’uccisione da parte di Peacemaker di suo figlio Rick Jr. (Joel Kinnaman) avvenuta in The Suicide Squad.

La serie arriverà a partire dal 21 agosto.