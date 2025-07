Vanessa Kirby vuole dar vita alla versione Malice di Sue Storm in un sequel di I Fantastici Quattro

L’attrice Vanessa Kirby, interprete di Sue Storm, ha espresso il suo interesse nel portare l’alter ego oscuro della Donna Invisibile nell’MCU dopo I Fantastici Quattro: Gli inizi (qui la nostra recensione). In un’intervista con Variety, Kirby ha infatti rivelato che “muore dalla voglia di interpretare Malice”. L’attrice trova affascinante il retroscena di Sue Storm e ritiene che gli aspetti più oscuri della tradizione fumettistica della Donna Invisibile dovrebbero essere esplorati nell’MCU. Uno di questi dettagli è la vera portata dei poteri di Sue Storm, che potrebbe trasformare in un’arma divenendo la cattiva Malice. Di seguito, ecco l’intera dichiarazione di Vanessa Kirby:

“Non vedo l’ora di interpretare Malice. Ha un passato davvero difficile. Ha perso sua madre in un incidente stradale. Suo padre ha cercato di salvarla, ma non ci è riuscito. È poi caduto in una spirale di alcolismo, è finito in prigione per aver ucciso uno strozzino e poi è morto. Sue ha dovuto diventare una madre per Johnny. Erano orfani. Hanno dovuto lottare per sopravvivere. Quello che mi è piaciuto di lei è che ha scelto una strada intrinsecamente positiva. Ha scelto di mantenere il cuore aperto e di rimanere calorosa. La Future Foundation, per me, non era un nobile atto politico, ma mi sembrava che fosse nella natura di Sue”.

“C’era una battuta in una scena che non c’è più con Uomo Talpa, che adoro. Sono così entusiasta all’idea che potremmo fare di più con lui se dovessimo continuare con questo progetto, perché Paul [Walter Hauser] è fantastico. Ma in quella scena lei diceva qualcosa del tipo: “Potrei farti venire un aneurisma in due secondi, se volessi”. Nei fumetti, Sue usa spesso questa minaccia: “Potrei creare un campo di forza nel tuo cervello e farti venire un aneurisma. Potrei inserire una bolla d’aria dentro di te e ucciderti in un istante“. Questi poteri sono anche molto letali e molto pericolosi“.

“Ma questi quattro hanno scelto di unire la comunità globale e di essere una forza del bene. Ma potrebbero anche scegliere di essere una forza del male. Adoro il concetto di scelta, non solo: ”Oh, siamo supereroi, ecco chi siamo”. Lei ha preso questa decisione, ma con un semplice tocco delle dita potrebbe essere letale. Mi è sembrato così reale che qualcuno che cerca di essere una forza del bene abbia anche la capacità, come tutti noi, di essere luce e oscurità”.

“Mi dispiace, sono una fan sfegatata di Sue. C’era qualcosa di così allegorico in lei. Si chiamava Invisible Girl. Poi arriva Psycho-Man e sconvolge tutto, e lei si confronta con il suo lato oscuro in Malice. Torna e cambia il suo nome in Invisible Woman. Quindi si trasforma da ragazza a donna. C’è qualcosa nell’affrontare le parti più difficili di sé stessi in Malice che mi è sembrato estremamente toccante. Spero davvero che un giorno mi sarà permesso di essere Malice per lei“, conclude Vanessa Kirby.

Chi è la Malice di cui parla Vanessa Kirby?

Nei fumetti Marvel, Malice è il lato oscuro che si risveglia in Sue Storm quando viene spinta al limite emotivo. Malice è guidata dalla rabbia, ma la sua trasformazione può anche essere attivata da una forza esterna. In entrambi i casi, riflette le frustrazioni represse di Sue. Come dice lei stessa nella sua prima apparizione, Sue Storm si stanca del suo aspetto innocente e sfoga tutta la sua rabbia repressa. Il successo di critica e commerciale di I Fantastici Quattro: Gli Inizi apre indubbiamente le porte a un approfondimento della tradizione fumettistica di ciascun membro del team. I precedenti film dei Fantastici Quattro non hanno avuto successo, il che ha portato a rivisitare più volte le origini dei personaggi.

Ora, nell’MCU, le future storie dei Fantastici Quattro potrebbero approfondire, ad esempio, il personaggio di Malice di Sue Storm e gli esperimenti più discutibili di Reed Richards. L’interpretazione di Sue Storm da parte di Vanessa Kirby è notevolmente più intensa ed emotivamente complessa rispetto alle rappresentazioni passate. La sua Donna Invisibile è visibilmente indurita dai sacrifici che ha già compiuto, compreso quello di salvare Franklin Richards nel finale di I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Questa caratterizzazione rende l’idea di una trasformazione in Malice molto più plausibile all’interno dell’MCU.

