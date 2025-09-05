John Cena: 10 cose che non sai sull’attore

Tra i più noti e acclamati wrestler del XXI secolo, John Cena si è da qualche anno a questa parte dedicato in maniera sempre più attiva anche alla carriera cinematografica, recitando in alcuni celebri film d’azione, dove l’attore ha potuto mettere al servizio il proprio fisico possente. Nel desiderio di variegare, e non rimanere incastrato solo in un genere, Cena ha partecipato anche ad alcune riuscite commedie, dimostrando di poter dar vita anche a brillanti momenti di comicità.

Ecco 10 cose che non sai su John Cena.

John Cena: i suoi film

1. Ha recitato in celebri film d’azione. Cena esordisce al cinema nel 2006 con il thriller Presa mortale, per poi recitare in 12 Round (2009), Legendary (2010), e The Reunion (2011). A partire dal 2015 prende una pausa dal mondo del wrestling per dedicarsi alla sua carriera da attore, iniziando così a recitare nei film Un disastro di ragazza (2015), Le sorelle perfette (2015), Daddy’s Home (2015), The Wall (2017), Daddy’s Home 2 (2017), Giù le mani dalle nostre figlie (2018), Bumblebee (2018), e Una famiglia al tappeto (2019). Nel 2020 sarà al cinema con il film Fast & Furious 9, dove reciterà accanto al collega Dwayne Johnson, mentre tra i progetti futuri vi è The Suicide Squad (2021).

Negli ultimi anni è entrato stabilmente nei grandi franchise di Hollywood: è Jacob Toretto nella saga Fast & Furious (F9 nel 2021, Fast X nel 2023) e Peacemaker nel DCEU, personaggio introdotto in The Suicide Squad (2021) e poi protagonista della serie HBO Max. Tra i suoi titoli più recenti troviamo Argylle – La super spia (2024) e Heads of State (2024). Nel 2025 è tornato nella seconda stagione di Peacemaker e ha fatto un cameo nel film Superman, consolidando ulteriormente il suo legame con l’universo DC mentre è atteso in nuovi progetti ancora top secret che confermano il suo status di star d’azione globale.

2. È celebre anche come doppiatore. Nel 2017 presta la voce al protagonista del film d’animazione Ferdinand,, ruolo che gli vale una nomination ai Teen Choice Awards. Successivamente partecipa a serie animate come Dallas & Robo (2018) e Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles (2018-2019). Nel 2020 è la voce dell’orso polare Yoshi nel film Dolittle con Robert Downey Jr. Di recente ha continuato a lavorare nel doppiaggio prestando la voce a personaggi in progetti per il cinema e lo streaming, confermandosi come volto (e voce) versatile anche nel settore animato.

John Cena è su Instagram

3.Ha un account personale.Cena è presente su Instagram con un profilo ufficiale seguito oggi da oltre 19 milioni di follower (dato 2025). La sua pagina rimane unica nel panorama delle celebrità: non pubblica immagini di sé, ma solo foto e meme senza alcuna spiegazione, lasciando ai fan la libera interpretazione. Una formula originale che ha contribuito a rendere il suo account uno dei più discussi e seguiti tra gli attori hollywoodiani.

John Cena non ha figli

4. Ha scelto di non avere figli. Il wrestler e attore è stato sposato due volte. La prima con Elizabeth Huberdeau, dal luglio del 2009 al maggio del 2013, e la seconda con la wrestler Nikki Bella, che sposa nell’aprile del 2017. Cena ha tuttavia più volte ribadito di non volere figli per via del suo lavoro, e ciò sembra averlo posto in contrasto con la neo moglie, dalla quale divorzierà nell’aprile del 2018.

John Cena: il ritiro dal wrestling

5. È prossimo al ritiro. Dopo oltre vent’anni di carriera, nel 2015 l’attore ha assunto il ruolo di part timer per dedicarsi alla carriera cinematografica. Da quel momento le sue apparizioni in WWE, il popolare show di wrestling si sono particolarmente diradate. Nell’aprile del 2019 sono inoltre iniziate a circolare le voci secondo cui Cena sarebbe prossimo al ritiro ufficiale. Ormai quarantenne, Cena ha affermato di essere consapevole di non poter più dar vita alle performance di un tempo, ma che se non da wrestler ricoprirà comunque altri ruoli all’interno dell’azienda.

John Cena: la sua carriera in WWE

6. È tra i wrestler più celebri della storia. Cena è stato il wrestler di punta della World Wrestling Enterteinment dal 2005 al 2015. La sua carriera è tra le più premiate nella storia della disciplina, con il record di 16 titoli mondiali, 5 titoli da campione degli Stati Uniti, e 4 come miglior team di wrestling. Pur avendo in più occasioni diviso il parere che i fan hanno su di lui, Cena si è affermato come uno dei più devoti e dotati performer della disciplina, abile tanto sul ring quanto nel dare spessore al personaggio interpretato.

John Cena: le sue canzoni

7. Ha pubblicato un album musicale. Nel 2005 esce l’album rap You Can’t See Me, il primo inciso da Cena, grande appassionato di tale genere musicale. Questo si posiziona alla posizione 15 della Billboard 200 degli Stati Uniti, ricevendo una buona accoglienza da parte di critica e pubblico. Dall’album vengono estratti i singoli My Time is Now, Bad, Bad Man e Right Now.

John Cena: il suo fisico

8. Possiede un fisico particolarmente possente. Per via del suo ruolo di wrestler, Cena ha naturalmente un fisico particolarmente muscoloso e definito, descritto come tra i migliori mai visti su di un ring di wrestling. L’attore ha infatti mantenuto costanti i suoi allenamenti, ridefinendo il proprio fisico anche in vista di una maggior funzionalità per la sua carriera d’attore.

John Cena malattia

9.Non ha mai avuto malattie gravi, ma diversi infortuni. Molti fan cercano informazioni sulla “malattia” di John Cena, ma l’attore e wrestler non ha mai dichiarato di soffrire di patologie gravi. Nel corso della sua carriera sul ring, però, ha affrontato infortuni importanti, tra cui un’ernia al collo e problemi al gomito che hanno richiesto interventi chirurgici e lunghi periodi di recupero.

Cena ha raccontato in più occasioni come la disciplina sportiva, unita a un’alimentazione rigorosa, gli abbia permesso di superare i momenti più difficili e di mantenere oggi un’ottima forma fisica, indispensabile per i ruoli action che interpreta a Hollywood. La sua resilienza è diventata parte integrante della sua immagine pubblica: un esempio di forza e dedizione più che di fragilità.

John Cena: età, altezza e peso

10. John Cena è nato a West Newbury, nel Massachusetts, Stati Uniti, il 23 aprile 1977. L’attore è alto complessivamente 185 centimetri, e raggiunge un peso di 114 chili.

