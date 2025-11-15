Dragon Trainer 2: ecco quando comincerà la produzione. Chi interpreterà la madre di Hiccup?

Dragon Trainer 2 arriverà nei cinema nel 2027 e il protagonista Mason Thames ha appena rivelato quando inizieranno le riprese, oltre a un importante aggiornamento sul cast. Dopo aver distribuito tre film d’animazione di Dragon Trainer, la Universal ha creato un remake live-action del primo film, che è stato un successo al botteghino. Ora sono in corso i piani per un sequel, la cui uscita è prevista per l’11 giugno 2027.

In un’intervista con ScreenRant per Black Phone 2, Mason Thames ha rivelato che tornerà sull’isola di Berk per girare Dragon Trainer 2 “tra una o due settimane”. L’attore è “davvero emozionato” di tornare sul set perché Hiccup è il suo “personaggio preferito” che abbia mai interpretato.

Inizierò tra una o due settimane. Non vedo l’ora di tornare a interpretare Hiccup. È probabilmente il mio personaggio preferito che abbia mai interpretato, quindi sì, sarà fantastico.

Quando gli è stato chiesto del casting dei suoi sogni per il ruolo della madre di Hiccup, introdotta nel film d’animazione Dragon Trainer 2, Mason Thames ha chiesto se fosse in grado di divulgare informazioni, quindi ha risposto che chiunque venga scelto per il ruolo della madre di Hiccup, “o se hanno già trovato qualcuno”, sarà “fantastico”.

“Cosa posso dire? Penso che qualsiasi cosa facciano, chiunque trovino, o se hanno già trovato qualcuno, penso che sarà fantastico.”

Nel film originale Dragon Trainer 2, Hiccup e Astrid vanno alla ricerca del signore della guerra Drago Bludvist. Lungo la strada, incontrano un cavaliere di draghi che si rivela essere nientemeno che la madre di Hiccup, Valka, che tutti credevano morta. Per tutto questo tempo, Valka, doppiata da Cate Blanchett, ha salvato draghi.

Solo un doppiatore dei film d’animazione è tornato per il remake live-action: Gerard Butler, che interpreta il padre di Hiccup, Stoick l’Immenso. Sebbene tutti gli attori tranne uno siano stati riassegnati per il film del 2025, non è escluso che i produttori recuperino qualcuno dal cast originale, il che significa che è possibile che Blanchett possa tornare, oppure che cerchino un altro grande nome per sostituire l’attrice.

Infatti, Dean DeBlois, che ha diretto ogni singolo film di Dragon Trainer, sia d’animazione che live-action, ha dichiarato all’inizio di quest’anno di aver già contattato Cate Blanchett per riprendere il ruolo della madre di Hiccup e della moglie di Stoick, arrivando persino a proiettare il film live-action per lei. All’epoca aveva dichiarato di tenere le dita incrociate per questa anticipata decisione sul casting.

Blanchett è tornata per Dragon Trainer 3, sottotitolato Il mondo nascosto, in cui Valka si stabiliva sull’isola di Berk dopo tutti quegli anni lontani dalla sua famiglia. Quindi, chiunque interpreti questo personaggio, che sia Blanchett o qualcun altro, nel live-action Dragon Trainer 2, probabilmente tornerà per un terzo film.

La risposta di Thames fa pensare che il pubblico sarà entusiasta dell’attrice che sta per arrivare sul set per interpretare Valka. Diverse persone hanno espresso il loro entusiasmo per la possibilità del ritorno di Blanchett. Dato che le riprese inizieranno molto presto, un annuncio del casting di Valka potrebbe essere rivelato nelle prossime settimane.

Dragon Trainer 2 uscirà nelle sale a giugno 2027.