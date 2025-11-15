Taylor Sheridan: le sue serie hanno generato almeno nove cifre per la Paramount, mentre il creatore si prepara a lasciare

Un nuovo rapporto rivela che le serie TV di Taylor Sheridan hanno generato almeno nove cifre per la Paramount, mentre il prolifico creatore si prepara a lasciare lo studio. Sheridan si appresta a lasciare la Paramount alla scadenza dei suoi contratti cinematografici e televisivi alla fine del 2028, avendo già firmato un lucroso accordo con la NBCUniversal. Il suo contratto televisivo con loro inizierà nel gennaio 2029.

Ora, un rapporto di TheWrap rivela che, dal 2021, quando ha iniziato a produrre originali Paramount+ per lo studio, le serie di Sheridan hanno fruttato alla Paramount oltre 800 milioni di dollari. Questo dato deriva dai ricavi dello streaming basati sul numero di abbonati e sul coinvolgimento sulla piattaforma. Le sue serie più redditizie sono state Mayor of Kingstown e Tulsa King, che hanno incassato rispettivamente 147,8 milioni e 146,3 milioni di dollari.

Al terzo posto, sorprendentemente, c’è Yellowstone. Anche se il primo show che Sheridan ha prodotto sotto l’egida della Paramount è disponibile solo su Peacock negli Stati Uniti, la sua performance globale lo colloca a 128,4 milioni di dollari di entrate da streaming in tutto il mondo. Il resto delle entrate proviene da Lioness, 1883 e 1923, mentre il report non fornisce dati su Landman.

Questi 800 milioni di dollari di entrate sono destinati a crescere. La quarta stagione di Mayor of Kingstown e la terza stagione di Tulsa King sono in corso, mentre la seconda stagione di Landman debutterà domenica 16 novembre. Anche la terza stagione di Lioness è stata confermata, con le riprese iniziate il mese scorso. Inoltre, è stata confermata la quarta stagione di Tulsa King, insieme a uno spin-off con Samuel L. Jackson, NOLA King.

Altre nuove serie in streaming includono le imminenti The Madison e The Dutton Ranch, due spin-off di Yellowstone attualmente in fase di sviluppo per Paramount+. Y: Marshals, una serie incentrata su Kayce Dutton, debutterà nella primavera del 2026 sulla CBS, ma gli episodi saranno disponibili in streaming dopo la loro prima visione in TV. Ci sono anche progetti futuri per 1944 e 6666, le cui fasi di sviluppo rimangono ancora poco chiare.

Questa enorme quantità di entrate mette in prospettiva l’accordo di Sheridan con NBCUniversal, che secondo quanto riferito vale circa 1 miliardo di dollari. Il creatore ha trasformato Paramount+ in un potente servizio di streaming grazie ai suoi programmi, in particolare ai suoi due standalone con protagonisti maschili incentrati su organizzazioni criminali. Questo rende anche le sue storie una chiave importante per l’attuale successo dello streaming di Paramount.

Sebbene a Sheridan rimangano ancora tre anni con lo studio, le sue serie rimangono una delle ragioni principali per cui il servizio di streaming della Paramount è riuscito a diventare un tale successo. Senza il suo contributo creativo, non è chiaro se queste serie riuscirebbero a generare lo stesso fatturato, il che fa pensare che la sua partenza sarà un duro colpo finanziario per Paramount+.